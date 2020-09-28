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Студенты в медицинском вузе

В Индии откроется первый зарубежный филиал вуза Узбекистана

Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15072188/V-Indii-otkroetsya-pervyy-zarubezhnyy-filial-vuza-Uzbekistana.html

Согласно договоренности, первые два года профессорско-преподавательский состав из Узбекистана будет обучать студентов в Индии, а последующие три года обучение продолжится в Бухаре.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино в ближайшее время откроет первый зарубежный филиал в Индии, сообщили в пресс-службе хокимията Бухарской области. 

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Соответствующий меморандум был подписан с индийским вузом. Филиал узбекистанского высшего учебного заведения будет располагаться на территории университета Noida International недалеко от столицы страны Нью-Дели. 

Согласно договоренности, первые два года профессорско-преподавательский состав из Узбекистана будет обучать студентов в Индии, а последующие три года обучение продолжится в Бухаре.

Подписание меморандума проходило в режиме онлайн. Как подчеркивают участники встречи, открытие филиала будет способствовать развитию экспортного потенциала отечественного образования, позволит увеличить количество иностранных студентов в Бухарском вузе, а также сделать первые шаги на пути к устойчивым позициям в системе международных рейтингов.

Здание филиала МГУ в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Для справки: в Бухарском государственном медицинском институте обучаются более 300 иностранных студентов.

Напомним, в Узбекистане планируют открыть филиал Университета традиционной китайской медицины Цзянси. Такая договоренность была достигнута несколько дней назад на встрече министра здравоохранения Алишера Шадманова с представителями вуза и фармацевтической компании Beizhong Yilin Pharm Tech.

Теги:
подписание документов, Индия, Медицина, Бухара, ВУЗ



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