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Глава АН Узбекистана награжден медалью корпорации "Росатом"

Пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ташкенте
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200929/15080369/Glava-AN-Uzbekistana-nagrazhden-medalyu-korporatsii-Rosatom.html

Высокая награда присуждена Бехзоду Юлдашеву за вклад и достижения в области использования атомной энергии.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Академии Наук Республики Узбекистан, академик Бехзод Юлдашев в связи с 75-летием российской атомной промышленности был награжден юбилейной медалью Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" за вклад и достижения в области использования атомной энергии.

Пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ташкенте
Глава АН Узбекистана награжден медалью Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

Награду вручил представитель Госкорпорации "Росатом" в Республике Узбекистан Алексей Сай при участии Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан и Представительства Россотрудничества. 

Эмблема Росатома, архивное фото
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
Условия строительства АЭС корпорацией "Росатом" в процессе обсуждения - источник

Напомним, в октябре прошлого года Узбекистан объявил о том, что образовательные учреждения "Росатома" будут задействованы для подготовки кадров в рамках программы ядерной энергетики. Было подписано соответствующее постановление, в рамках которого утверждена стратегия развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы Узбекистана.

"Росатом" займется лицензированием проекта АЭС в Узбекистане уже в 2020 году >>

В целях реализации стратегии планировалось наладить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирным ядерным университетом при Всемирной ядерной ассоциации (Великобритания), а также образовательными учреждениями "Росатома".

Теги:
Узатом, награждение, Росатом



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