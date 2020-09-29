Глава АН Узбекистана награжден медалью корпорации "Росатом"

Высокая награда присуждена Бехзоду Юлдашеву за вклад и достижения в области использования атомной энергии.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Академии Наук Республики Узбекистан, академик Бехзод Юлдашев в связи с 75-летием российской атомной промышленности был награжден юбилейной медалью Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" за вклад и достижения в области использования атомной энергии.

Пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ташкенте Глава АН Узбекистана награжден медалью Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

Награду вручил представитель Госкорпорации "Росатом" в Республике Узбекистан Алексей Сай при участии Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан и Представительства Россотрудничества.

Напомним, в октябре прошлого года Узбекистан объявил о том, что образовательные учреждения "Росатома" будут задействованы для подготовки кадров в рамках программы ядерной энергетики. Было подписано соответствующее постановление, в рамках которого утверждена стратегия развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы Узбекистана.

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В целях реализации стратегии планировалось наладить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирным ядерным университетом при Всемирной ядерной ассоциации (Великобритания), а также образовательными учреждениями "Росатома".