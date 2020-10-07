К 2030 году Узбекистан полностью "оцифруется"

С 1 августа 2021-го будет создана возможность оплаты государственных пошлин, сборов, штрафов и иных обязательных платежей в режиме онлайн.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В ближайшее время в Узбекистане появится возможность оплаты обязательных платежей в режиме онлайн. Соответствующий указ подписал глава государства. Документ утверждает также стратегию "Цифровой Узбекистан-2030" и дорожную карту по ее реализации, сообщили в пресс-службе Минюста.

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Предусмотрена цифровая трансформация регионов и отраслей в 2020-2022 годах. За этот период планируется внедрить свыше 400 информационных систем, электронных услуг и иных программных продуктов в различные сферы социально-экономического развития регионов.

До конца I квартала 2021-го в 29 образцовых районах (городах) будут реализованы проекты цифровой трансформации.

С ноября 2020 года не менее 5 процентов от общей суммы инвестиционных проектов будут направлены на "цифровые" компоненты.

Планируется также цифровизировать все административные процедуры и операционные процессы, исключив при этом "бумажное" делопроизводство.

С 1 августа 2021-го будет создана возможность оплаты государственных пошлин, сборов, штрафов и иных обязательных платежей в режиме онлайн.

Напомним, в конце сентября Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам внедрения цифровой экономики и электронного правительства в отраслях и регионах.

На встрече глава республики поручил хокимам районов и городов выделять 2-3 дня в месяц на изучение вопросов цифровизации. Образцовым руководителям, достигшим наилучших результатов, выплатят надбавки к заплате в размере до 30%.