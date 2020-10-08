Мирзиёев обсудил с Бердымухамедовым безопасность в регионе

Главы Узбекистана и Туркменистана сошлись во мнении, что приоритетами многостороннего взаимодействия стран региона являются безопасность, экономика, инновации, транспорт, туризм, наука, образование и культура.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Лидеры Узбекистана и Туркменистана в рамках телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Особое внимание уделили необходимости продвижения проектов практического сотрудничества, прежде всего в области торговли, промышленной кооперации, энергетики, транзита, сельского хозяйства и других ключевых отраслях в целях эффективного противодействия последствиям глобального распространения коронавирусной инфекции.

Положительные результаты в этом контексте имеют политические консультации, проведенные главами внешнеполитических ведомств двух стран в прошлом месяце.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедовым обсудили также ход выполнения принятых решений и достигнутых договоренностей по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре 2019 года в Ташкенте.

Рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Главы Узбекистана и Туркменистана сошлись во мнении, что приоритетами многостороннего взаимодействия стран региона являются безопасность, экономика, инновации, транспорт, туризм, наука, образование и культура.

Лидеры отдельно остановились на развитии событий в Кыргызской Республике. Подчеркнута необходимость скорейшей нормализации ситуации в этой стране в соответствии с Конституцией Кыргызстана.

Накануне МИД Узбекистана выразил обеспокоенность по поводу последних событий в Кыргызстане.

В ведомстве подчеркнули, что стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии. При этом в МИД отметили, что готовы поддержать братский народ соседней республики.