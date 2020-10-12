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Медицинские перчатки на руках мужчины

COVID-19 может "жить" на смартфонах и деньгах дольше, чем предполагалось

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15168303/COVID-19-mozhet-zhit-na-smartfonakh-i-dengakh-dolshe-chem-predpolagalos.html

По мнению ученых, вирус распространен на мясоперерабатывающих предприятиях, может жить и при низкой температуре. Он может сохраняться как на свежих, так и на замороженных продуктах.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Вирус COVID-19 может оставаться активным на таких поверхностях, как денежные банкноты и экраны смартфонов, намного дольше, чем считалось ранее, — до 28 дней. Об этом сообщили в Спецкомиссии при Кабмине, сославшись на исследователей из Национального научного агентства Австралии (CSIRO). 

По мнению ученых, вирус распространен на мясоперерабатывающих предприятиях, может жить и при низкой температуре. Он может сохраняться как на свежих, так и на замороженных продуктах.

Однако некоторые специалисты выразили сомнение в том, что вирусы, остающиеся на поверхностях, несут реальную угрозу заражения. Вероятность инфицирования таким образом очень низка, чаще всего коронавирус передается все же воздушно-капельным путем при чихании, кашле или разговоре.

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Академик Российской академии наук, заведующий отделом Национального исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы снизить вероятность заражения.

По его словам, главное требование — это строгое соблюдение масочного режима.

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Причем маску нужно надевать не когда вы подходите к кассе, уверяет эксперт, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте.

Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки.

Теги:
деньги, смартфон, инфекция, Карантин, коронавирус



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