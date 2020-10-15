Парк Победы открыл двери для массового посещения

Из-за распространения коронавируса в Узбекистане проведение общественных мероприятий было приостановлено и парк долгое время оставался недоступным для посещения.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. С сегодняшнего дня парк Победы официально открывает свои двери для посещения всех гостей столицы и жителей Ташкента. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Минобороны.

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Торжественная церемония открытия мемориального комплекса, строительство которого было приурочено к 75-летию Победы во Второй мировой войне, состоялась в важный для миллионов жителей планеты день – 9 мая 2020 года. В церемонии принял участие президент страны Шавкат Мирзиёев.

Однако из-за распространения коронавируса в Узбекистане проведение общественных мероприятий было приостановлено и парк долгое время оставался недоступным для посещения.

Музей состоит из шести отделов. Первый повествует о мобилизации населения республики на фронт, его мужестве на полях сражений.

Второй представлен под названием "Узбекистан - надежный тыл". В третьем отделе рассказывается о науке, образовании, культуре и здравоохранении края в годы войны.

Четвертый отдел имеет название "Воспоминания о войне и Победе, радости и ликовании народа", а следующий посвящен художественной литературе, искусству и печати в годы войны. В шестой части под лозунгом "Подвиг героев живет вечно" представлены 33-томная Книга памяти, изданный по случаю праздника альбом, а также другие экспонаты.