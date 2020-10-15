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Макеты скульптурных композиций в парке Победы в Ташкенте

Парк Победы открыл двери для массового посещения

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201015/15185757/Park-Pobedy-otkryl-dveri-dlya-massovogo-posescheniya.html

Из-за распространения коронавируса в Узбекистане проведение общественных мероприятий было приостановлено и парк долгое время оставался недоступным для посещения.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. С сегодняшнего дня парк Победы официально открывает свои двери для посещения всех гостей столицы и жителей Ташкента. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Минобороны.

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Торжественная церемония открытия мемориального комплекса, строительство которого было приурочено к 75-летию Победы во Второй мировой войне, состоялась в важный для миллионов жителей планеты день – 9 мая 2020 года. В церемонии принял участие президент страны Шавкат Мирзиёев.

Однако из-за распространения коронавируса в Узбекистане проведение общественных мероприятий было приостановлено и парк долгое время оставался недоступным для посещения.

Музей состоит из шести отделов. Первый повествует о мобилизации населения республики на фронт, его мужестве на полях сражений.

Как создается уникальный Парк Победы в центре Ташкента
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Гордость, скорбь и слава народа: как создают Парк Победы в Ташкенте — видео

Второй представлен под названием "Узбекистан - надежный тыл". В третьем отделе рассказывается о науке, образовании, культуре и здравоохранении края в годы войны.

Четвертый отдел имеет название "Воспоминания о войне и Победе, радости и ликовании народа", а следующий посвящен художественной литературе, искусству и печати в годы войны. В шестой части под лозунгом "Подвиг героев живет вечно" представлены 33-томная Книга памяти, изданный по случаю праздника альбом, а также другие экспонаты.

Теги:
Минобороны Узбекистана, открытие, Узбекистан, Мемориальный комплекс "Парк Победы"



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