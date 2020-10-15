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Власти ОАЭ поставили в Узбекистан более восьми тонн гуманитарной помощи из медицинских средств защиты

ОАЭ предоставили Узбекистану гумпомощь для борьбы с коронавирусом

Telegram / Отабек Умаров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (906)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201015/15190581/OAE-predostavili-Uzbekistanu-gumpomosch-dlya-borby-s-koronavirusom.html

Это уже четвертая поставка в республику изделий медицинского назначения, предназначенных для противодействия распространению COVID-19, осуществленная руководством Эмиратов.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Объединенные Арабские Эмираты предоставили Узбекистану 7 тонн гуманитарного груза для борьбы с COVID-19, сообщает УзА.

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По информации посольства республики в Абу-Даби, в состав гуманитарного груза вошли аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородные концентраторы, ПЦР-лаборатории и экспресс тест-системы, вспомогательное медицинское оборудование.

Груз передадут Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана для дальнейшего распределения по всем регионам страны.

Это уже четвертая поставка в республику изделий медицинского назначения, предназначенных для противодействия распространению COVID-19, осуществленная руководством Эмиратов. Первый груз пришел в марте - власти Объединенных Арабских Эмиратов поставили в Узбекистан более восьми тонн гуманитарной помощи из медицинских средств защиты от распространения нового типа коронавируса COVID-19.

Тогда в состав груза вошли медицинские маски, комбинезоны, перчатки и другие защитные средства, предназначенные для борьбы с распространением COVID-19.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (906)
Теги:
гуманитарная помощь, коронавирус, Узбекистан, ОАЭ



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