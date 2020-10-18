16:47 18 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Студенты в аудитории

Официально: вузы могут вернуться к традиционной форме обучения

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (912)
540 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201018/15206515/Ofitsialno-vuzy-mogut-vernutsya-k-traditsionnoy-forme-obucheniya.html

Замглавы Минвуза отчитался о результатах мониторинга проведения дистанционного образования в вузах, о существующих проблемах и принимаемых министерством мерах по их решению.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования рассказали об итогах видеоселекторного совещания, которое состоялось накануне под руководством заместителя премьер-министра Бехзода Мусаева. В ходе встречи участники обсудили вопросы организации учебного процесса в высших образовательных учреждениях. Зампремьер поручил возобновить традиционную форму обучения в вузах.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
На этой неделе еще 22 школы в Ташкенте возобновят учебу в традиционной форме

Заместитель министра высшего и среднего специального образования Узокбой Бегимкулов в рамках прошедшего совещания проинформировал о результатах мониторинга проведения дистанционного образования в вузах, о существующих проблемах и принимаемых министерством мерах по их решению.

Мусаев озвучил задачи, стоящие перед ректорами вузов, подчеркнув, что окончательное решение о возобновлении традиционных занятий необходимо принять только после проведения соответствующих опросов студентов и их родителей.

Вузы должны будут проанализировать и рассмотреть возможности организации учебного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность студенческих общежитий должны быть восстановлена без риска для здоровья постояльцев.

Решение по этому вопросу будет принято Советом высших образовательных учреждений.

Неделю назад в Министерстве высшего и среднего специального образования заявили, что академические лицеи, действующие при вузах Узбекистана, готовы возобновить обучение в традиционной форме с 15 октября.

А в начале октября, учитывая высокий спрос на медперсонал во время пандемии коронавируса, решением Республиканской специальной комиссии, медицинским вузам было разрешено частично возобновить учебный процесс в традиционной форме.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (912)
Теги:
Министерство высшего и среднего специального образования, Карантин, коронавирус, студенты, Обучение, вузы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Полуобнаженные австралийские пожарные и питомцы - фотолента
Стрельба из БТР-82А в горах Таджикистана
Стрельбы российских военных в горах Таджикистана: зрелищное видео
Тарифы на беспошлинные посылки из-за границы в странах бывшего СССР
Беспошлинный порог: тарифы на посылки в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться