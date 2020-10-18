Официально: вузы могут вернуться к традиционной форме обучения

Замглавы Минвуза отчитался о результатах мониторинга проведения дистанционного образования в вузах, о существующих проблемах и принимаемых министерством мерах по их решению.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования рассказали об итогах видеоселекторного совещания, которое состоялось накануне под руководством заместителя премьер-министра Бехзода Мусаева. В ходе встречи участники обсудили вопросы организации учебного процесса в высших образовательных учреждениях. Зампремьер поручил возобновить традиционную форму обучения в вузах.

Заместитель министра высшего и среднего специального образования Узокбой Бегимкулов в рамках прошедшего совещания проинформировал о результатах мониторинга проведения дистанционного образования в вузах, о существующих проблемах и принимаемых министерством мерах по их решению.

Мусаев озвучил задачи, стоящие перед ректорами вузов, подчеркнув, что окончательное решение о возобновлении традиционных занятий необходимо принять только после проведения соответствующих опросов студентов и их родителей.

Вузы должны будут проанализировать и рассмотреть возможности организации учебного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность студенческих общежитий должны быть восстановлена без риска для здоровья постояльцев.

Решение по этому вопросу будет принято Советом высших образовательных учреждений.

Неделю назад в Министерстве высшего и среднего специального образования заявили, что академические лицеи, действующие при вузах Узбекистана, готовы возобновить обучение в традиционной форме с 15 октября.

А в начале октября, учитывая высокий спрос на медперсонал во время пандемии коронавируса, решением Республиканской специальной комиссии, медицинским вузам было разрешено частично возобновить учебный процесс в традиционной форме.