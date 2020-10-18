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Медицинские работники везут на каталке пациентку, доставленную бригадой скорой медицинской помощи, в здание карантинного центра в Коммунарке

Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 октября

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (914)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201018/15207309/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-18-oktyabrya.html

Количество пациентов, сумевших с помощью докторов одолеть вирус, превысило показатель в 60 тысяч. На сегодняшний день, вылечилось 60 323 человека или 95% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане за весь период распространения вируса в стране зарегистрировано 63 219 случаев заражения.

В настоящее время в инфекционных клиниках страны проходят лечение 2 369 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Количество пациентов, сумевших с помощью докторов одолеть вирус, превысило показатель в 60 тысяч. На сегодняшний день, вылечилось 60 323 человека или 95% от общего числа заболевших.  

От осложнений, вызванных COVID-19 в республике скончались 527 человек.

"За перчатки не передавайте!": пассажирам выдадут средства защиты

В Министерстве транспорта Узбекистана сообщили о том, что все пассажиры с завтрашнего дня смогут бесплатно получить перчатки у кассиров, кондукторов и водителей при входе на станции метро, ​​а также в автобусы и маршрутки.

При этом в ведомстве подчеркнули, что единственная цель, которая преследуется данными мерами – это защита здоровья граждан.

Скоро - за парты

Зампремьер поручил возобновить традиционную форму обучения в вузах. Бехзод Мусаев озвучил задачи, стоящие перед ректорами вузов, подчеркнув, что окончательное решение о возобновлении традиционных занятий необходимо принять только после проведения соответствующих опросов студентов и их родителей.

Вузы должны будут проанализировать и рассмотреть возможности организации учебного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность студенческих общежитий должны быть восстановлена без риска для здоровья постояльцев.

В сети появилась запись с закрытого совещания

В соцсетях распространилась аудиозапись, на которой предположительно первый замглавы Минздрава страны Абдухаким Хаджибаев отчитывает сотрудников спецбольниц в Зангиатинском районе Ташобласти.

На записи чиновник перечисляет проблемы, существующие в больницах, а после - угрожает руководству и врачам клиник тем, что все претензии будут переданы в прокуратуру.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 39,58 млн человек. Зафиксировано свыше 1,1 млн летальных исходов, вылечилось более 27 млн жителей планеты.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (914)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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