Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 октября

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 60 910 (+193), показатель выздоровления соответствует 95%.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 63 831 (+94).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в регионах страны: 89 человек в Ташкенте; 5 человек в Навоийской области.

В Узбекистане скончался еще один пациент с коронавирусом.

Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 193 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 60 910 (+193), показатель выздоровления соответствует 95%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 387 пациентов.

Стали известны распространенные симптомы коронавируса среди узбекистанцев

У большинства граждан наблюдается температура - их 88%. Также у 68% зараженных наблюдался сухой кашель, у 38% - утомленность и слабость, 33% - мокрый кашель, 18% - проблемы с дыханием, 14% - боль в горле, 14% - головная боль, 14% - боли в мышцах и 11% - судороги. Кроме того, у 5% пациентов наблюдалась рвота и у 4% - диарея.

Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу

Надевать медицинскую маску можно любой стороной. Главное — чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.

Между тем производители масок утверждают, что разница между двумя сторонами все-таки есть.

Экономика Узбекистана после пандемии останется на плаву благодаря экспорту

Избежать экономического спада можно, однако темпы прогнозируемого роста ВВП республики остается все же незначительным — всего 0,6% против 5,6% (прошлогодний показатель).

И все же аналитики убеждены, что, в целом, в Азиатском регионе следует ожидать восстановления экономики, хоть оно и не будет таким стремительным.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – 40,4 млн человек. Зафиксировано свыше 1,12 млн летальных исходов, вылечилось более 27,7 млн жителей планеты.