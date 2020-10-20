Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 октября

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Статистика по COVID-19
Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 63 831 (+94).
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в регионах страны: 89 человек в Ташкенте; 5 человек в Навоийской области.
В Узбекистане скончался еще один пациент с коронавирусом.
Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 193 пациента.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 60 910 (+193), показатель выздоровления соответствует 95%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 387 пациентов.
Стали известны распространенные симптомы коронавируса среди узбекистанцев
У большинства граждан наблюдается температура - их 88%. Также у 68% зараженных наблюдался сухой кашель, у 38% - утомленность и слабость, 33% - мокрый кашель, 18% - проблемы с дыханием, 14% - боль в горле, 14% - головная боль, 14% - боли в мышцах и 11% - судороги. Кроме того, у 5% пациентов наблюдалась рвота и у 4% - диарея.
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу
Надевать медицинскую маску можно любой стороной. Главное — чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.
Между тем производители масок утверждают, что разница между двумя сторонами все-таки есть.
Экономика Узбекистана после пандемии останется на плаву благодаря экспорту
Избежать экономического спада можно, однако темпы прогнозируемого роста ВВП республики остается все же незначительным — всего 0,6% против 5,6% (прошлогодний показатель).
И все же аналитики убеждены, что, в целом, в Азиатском регионе следует ожидать восстановления экономики, хоть оно и не будет таким стремительным.
Распространение COVID-19 в мире
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – 40,4 млн человек. Зафиксировано свыше 1,12 млн летальных исходов, вылечилось более 27,7 млн жителей планеты.