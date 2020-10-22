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Санкт-Петербургский государственный университет

Российский вуз будет обучать старшеклассников Узбекистана русскому языку

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15236555/Rossiyskiy-vuz-budet-obuchat-starsheklassnikov-Uzbekistana-russkomu-yazyku.html

В онлайн-школе можно самостоятельно выбрать необходимые предметы и составить удобный график, где бы ни находился слушатель.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Санкт-Петербургский университет проводит третий набор в онлайн-школу для старшеклассников из-за рубежа.

В этом году посетить виртуальные лекции преподавателей СПбГУ по русскому языку, литературе, обществознанию, истории и географии России смогут школьники из шести стран: Латвии, Эстонии, Испании, Казахстана и впервые — из Узбекистана и Киргизии.

В онлайн-школе можно самостоятельно выбрать необходимые предметы и составить удобный график, где бы ни находился слушатель. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат сертификат, который дает дополнительные баллы при поступлении в университет.

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Директор Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин подчеркнул, что география проекта ежегодно расширяется и количество участников увеличивается: если в прошлом году их число составляло 150, то в 2020 году оно увеличилось в три раза — до 450.

Дистанционные занятия позволяют школьникам прослушать курсы квалифицированных преподавателей Санкт-Петербургского университета и Академической гимназии имени Д.К. Фаддеева СПбГУ, получить уникальный образовательный опыт и расширить кругозор.

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Узнать подробности об участии в проекте можно по электронной почте: test.language@spbu.ru

В прошлом году образовательные организации высшего образования России приняли на обучение чуть больше 26,5 тысячи обучающихся из Узбекистана. При этом в 2017-м эта цифра была на одну тысячу меньше.

Уже сейчас 491 вуз РФ готов направить в рамках академического обмена в Узбекистан своих коллег. Также в рамках программ международной академической мобильности в 99 российских университетах обучаются 1,3 тысячи узбекистанцев.

Теги:
Образование, сотрудничество, Узбекистан, Россия



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