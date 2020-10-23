Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 октября

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Статистика по COVID-19 в стране
Количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 64 724 (+91).
Из новых случаев 80 человек в Ташкенте, 11 человек в Ферганской области.
Скончался один больной коронавирусом.
Сегодня лечение завершили 223 человека в 12-ти регионах страны.
В общей сложности в Узбекистане выздоровели 61 957 человек, инфицированные коронавирусом (95%).
2225 пациентов продолжают лечение.
В Узбекистане выявлены случаи повторного заражения COVID-19
По словам эксперта, коронавирус считается новой инфекцией, и несмотря на выработку антител в организме, степень их выносливости и продолжительность действия не установлены.
На сегодняшний день в республике имеются случаи повторного заражения коронавирусом.
Являются ли дети разносчиками коронавируса
В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей.
Напомним, первоначально, когда стало известно, что малыши болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые.
Помогает ли тутовый уксус в лечении COVID
В последнее время в Узбекистане все чаще появляется информация о полезных свойствах уксуса из тутовых ягод при лечении коронавируса. Спрос на этот продукт существенно вырос. В чем его эффект и что надо знать, чтобы не навредить организму, а напротив, помочь ему справиться с недугом.
Ученый пояснил, что не стоит считать тутовый уксус панацей от всех болезней и тем более от коронавируса, хотя полезный эффект косвенно помогает бороться с этим недугом.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 41,8 миллиона, скончались 1,14 миллиона человек, выздоровели — 28,4 миллиона.