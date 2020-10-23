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Временный госпиталь для больных коронавирусом

Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 октября

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (925)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201023/15248261/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-23-oktyabrya.html

Количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 64 724 (+91).

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19 в стране

Количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 64 724 (+91).

Из новых случаев 80 человек в Ташкенте, 11 человек в Ферганской области.

Скончался один больной коронавирусом.

Сегодня лечение завершили 223 человека в 12-ти регионах страны. 

В общей сложности в Узбекистане выздоровели 61 957 человек, инфицированные коронавирусом (95%).

2225 пациентов продолжают лечение.

В Узбекистане выявлены случаи повторного заражения COVID-19

По словам эксперта, коронавирус считается новой инфекцией, и несмотря на выработку антител в организме, степень их выносливости и продолжительность действия не установлены.

На сегодняшний день в республике имеются случаи повторного заражения коронавирусом.

Являются ли дети разносчиками коронавируса

В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей.

Напомним, первоначально, когда стало известно, что малыши болеют редко, было предположение, что они переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. 

Помогает ли тутовый уксус в лечении COVID

В последнее время в Узбекистане все чаще появляется информация о полезных свойствах уксуса из тутовых ягод при лечении коронавируса. Спрос на этот продукт существенно вырос. В чем его эффект и что надо знать, чтобы не навредить организму, а напротив, помочь ему справиться с недугом.

Ученый пояснил, что не стоит считать тутовый уксус панацей от всех болезней и тем более от коронавируса, хотя полезный эффект косвенно помогает бороться с этим недугом.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 41,8 миллиона, скончались 1,14 миллиона человек, выздоровели — 28,4 миллиона.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (925)
Теги:
пандемия, Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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