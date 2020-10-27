Коронавирус в Узбекистане: главное на 27 октября

Общее число выздоровевших составляет 63 044 или почти 95% от общего числа заболевших в Узбекистане. Число жертв коронавируса в стране достигло 556.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Наиболее заметные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава, к настоящему момент в Узбекистане было зафиксировано в общей сложности 65 881 инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях республики продолжают 2 281 пациент с опасным диагнозом.

При этом общее число выздоровевших составляет 63 044 или почти 95% от общего числа заболевших в Узбекистане.

Число жертв коронавируса в стране достигло 556.

Милиция сможет задерживать авто нарушителей карантина

В Кодекс об административной ответственности внесли поправки, в соответствии с которыми статья "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" относится теперь к подведомственности органов внутренних дел.

Если во время карантина водитель нарушит ограничение на передвижение транспортных средств, сотрудники органов внутренних дел имеют право задержать автомобиль до рассмотрения дела об административном правонарушении.

Закон вступил в силу с 27 октября 2020 года.

Умер главврач санэпидучреждения

Скончался главврач городского отдела санитарно-эпидемиологического благополучия Самарканда Пирмухаммад Махмудов. Ему было всего 48 лет. Точная причина смерти не сообщается.

COVID-19 опасен для детей - комментарий Минздрава

Бытует мнение, что коронавирусная инфекция у детей протекает в легкой форме, поэтому для них она менее опасна. Однако в Министерстве здравоохранения Узбекистана пояснили, что некоторым мальчикам и девочкам COVID-19 может причинить значительный вред.

У маленьких пациентов примерно через 2-3 недели симптомы могут проявиться в виде увеличения лимфатических узлов, лихорадки, сыпи, конъюнктивита, отека ладоней и подошв ног.

На работу - по списку

Правительство РФ обсуждает возможность точечного разрешения крупным строительным компаниям привозить мигрантов из стран СНГ по спискам.

Подобная практика позволит не допустить приостановки строек из-за дефицита рабочей силы в связи с пандемией коронавируса. Нововведение коснется в первую очередь мигрантов из Таджикистана и Узбекистана.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 43,77 миллиона, скончались 1,16 миллиона человек, выздоровели — 32,18 миллиона.