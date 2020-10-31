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Остановка общественного транспорта в Ташкенте

В Узбекистане назначили исполняющего обязанности министра транспорта

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (395)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201031/15298040/V-Uzbekistane-naznachili-novogo-ministra-transporta.html

На этом посту Илхам Махкамов сменил Эляра Ганиева, который возглавлял министерство с января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Постановлением Правительства Ильхам Рустамович Махкамов назначен и.о. министра транспорта Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе Минюста.

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Напомним, в начале этого года Илхам Рустамович Махкамов был освобожден от занимаемой им должности первого замминистра транспорта и назначен исполняющим обязанности первого заместителя министра. 

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Такое решение было принято в правительстве по причине недостаточной организованности работы в транспортной сфере и в целях повышения персональной ответственности руководителей.

А чуть более месяца назад Махкамов стал обладателем нагрудного знака "Туризм фойидаси" за достойный вклад в развитие и продвижение туризма в Узбекистане.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (395)
Теги:
назначение, Узбекистан, Министерство транспорта Республики Узбекистан, транспорт



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