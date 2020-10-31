В Узбекистане назначили исполняющего обязанности министра транспорта

На этом посту Илхам Махкамов сменил Эляра Ганиева, который возглавлял министерство с января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Постановлением Правительства Ильхам Рустамович Махкамов назначен и.о. министра транспорта Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе Минюста.

В Министерстве транспорта — новое назначение >>

Напомним, в начале этого года Илхам Рустамович Махкамов был освобожден от занимаемой им должности первого замминистра транспорта и назначен исполняющим обязанности первого заместителя министра.

Такое решение было принято в правительстве по причине недостаточной организованности работы в транспортной сфере и в целях повышения персональной ответственности руководителей.

А чуть более месяца назад Махкамов стал обладателем нагрудного знака "Туризм фойидаси" за достойный вклад в развитие и продвижение туризма в Узбекистане.