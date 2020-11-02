Нарушивших трудовое законодательство оштрафовали на полмиллиарда сумов

В Минтруде заявили, что за хлопковый сезон-2020 158 должностных лиц были оштрафованы за принудительное привлечение к труду, несвоевременную выплату заработной платы и отсутствие организации достойных условий труда для работников.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Специалисты Министерства занятости и трудовых отношений провели мониторинг более 2 570 организаций и выявили факты несоблюдения трудовых отношений. В итоге 158 должностных лиц привлекли к административной ответственности.

При этом 35 должностных лиц были оштрафованы в общей сложности на 372 млн 410 тысяч сумов за принудительное привлечение к труду, а 123 человека выплатили 204 млн 937 тысяч сумов за несвоевременную выплату заработной платы и отсутствие организации достойных условий труда для работников.

Мониторинг выявил, что более 550 граждан не подписывали трудовые договоры. Разъяснительную работу провели не только с руководителями предприятий и кластеров, но и непосредственно с работниками. В 53 случаях к виновным были применены административные санкции.

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Также сообщается, что 17 фермерских хозяйств не своевременно выплатили заработную плату в общем объеме 173 млн сумов, предназначавшуюся более 410 работникам. С работодателями была проведена разъяснительная работа, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем.

Ранее в феврале заместитель Генерального директора МОТ Х. Коллер, озвучивая итоги мониторинга по недопущению принудительного труда в хлопководстве, отметил, что "сотрудничество МОТ и Узбекистана выходит за рамки искоренения принудительного труда, данный вопрос для республики уже остался в прошлом".