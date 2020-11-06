В Узбекистане проведут испытания нескольких вакцин от коронавируса COVID-19

В настоящее время Министерство здравоохранения работает над доставкой в Узбекистан вакцины из Китая, а также из России - Sputnik-V.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане будут проведены испытания не только китайской вакцины от коронавируса, но и её аналогов из других стран. Об этом сообщил в интервью газете "Халк сузи" ("Народное слово") министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов.

По словам главы органа госуправления, в настоящее время Министерство здравоохранения работает над доставкой в Узбекистан вакцины из Китая, а также из России - Sputnik-V.

Министр заявил, что ожидается завоз вакцины китайской компании Sinopharm, основанной на уничтоженных, обезвреженных вирусах. Абдурахманов подчеркнул, что вакцина имеет высокий уровень готовности, так как данная технология была разработана сравнительно давно. К тому же он уточнил, что ее поставками занимается Минздрав, а Мининноваций ожидает поступление препарата на основе молекулы рекомбинантного белка.

"Для обеспечения населения вакциной от коронавируса мы должны испытать несколько вакцин. Это может быть и вакцина России, и европейской AstraZeneca, либо вакцина американской компании Moderna или же вот китайская вакцина. Проведение параллельных испытаний нескольких вакцин — требование времени. Вакцина, созданная на одной территории, может быть недостаточно эффективной на другой. Ее продуктивность может отличаться и в зависимости от генетики населения", - пояснил Иброхим Абдурахманов.

Ранее представители Мининноваций, Института микробиологии АН Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обсудили подготовку к проведению в республике третьей - последней - стадии испытаний рекомбинантной вакцины от коронавируса COVID-19. Ожидается, что клинические испытания будут проведены на добровольцах от 18 лет. Перед началом испытаний китайские специалисты проведут несколько тренингов по условиям вакцинации.

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Напомним: российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Laxisam договорились о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Она получила свидетельство о регистрации Минздрава РФ 11 августа.