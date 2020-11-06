Определить размер пенсии в Узбекистане станет проще - указ

Для определения размера пенсии больше не нужно отчитываться о наличии нетрудоспособных членов семьи и о составе членов семьи, оставшихся на попечении умершего кормильца.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Президент распорядился минимизировать бюрократические барьеры и внедрить современные принципы управления в деятельность государственных органов и организаций и подписал профильный указ. В соответствии с ним, для выхода на пенсию теперь не нужно предоставлять целый ряд справок, сообщили в пресс-службе внебюджетного пенсионного фонда при Минфине.

Из перечня необходимых документов исключили 28 их видов. В частности, для определения размера пенсии больше не потребуется справка с указанием лиц, проживающих по месту жительства, а также та, что подтверждает статус членов семьи, проживающих с пенсионером до дня его смерти.

Больше не нужно отчитываться о наличии нетрудоспособных членов семьи и о составе членов семьи, оставшихся на попечении умершего кормильца. Отпала необходимость предоставлять сведения о наличии крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве или занятости в выращивании других видов сельскохозяйственной продукции. Также для определения размера пенсионной выплаты не потребуется справка для подтверждения факта проведенных похорон.

В Узбекистане с 1 сентября 2020 года на 10% увеличился размер пенсий по возрасту, пособий лицам с инвалидностью с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы.

Базовый размер пенсии составил 262 470 сумов в месяц, пенсии по возрасту - 513 350 сумов в месяц, пособие для лиц с с инвалидностью с детства увеличится до 513 350 сумов в месяц.

Пособие пожилым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, возросло до 315 030 сумов в месяц.