Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 ноября

В Томске узбекистанцы приготовят для врачей 3 тысячи порций плова, российская авиакомпания осуществит два перелета из Ташкента в Москву, врачи обнаружили связь витамина D с тяжестью коронавируса. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 68 879 (+214) инфицированных коронавирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 186 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 66 107 человек (+217). Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 586.

Как проводить домашнюю уборку в условиях пандемии?

Риск принести инфекцию домой у тех, кто регулярно бывает в общественных местах, довольно высок, поэтому убирать квартиру нужно ежедневно, заявили в Роспотребнадзоре.

Уделять особое внимание специалисты рекомендуют прихожей. В первую очередь, обработать дезинфицирующими средствами нужно ручки дверей и ключи.

Кроме того, рядом со входом следует установить флакон с таким средством, чтобы, придя домой с улицы, можно было обработать руки.

Важно: делать это нужно вне зависимости от того, болеет ли кто-то дома коронавирусом или нет.

Медики обнаружили связь витамина D с тяжестью COVID-19

Ученые выяснили, что у людей с дефицитом витамина D коронавирус протекает в осложненной форме.

"Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и т. д.), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания", — заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

По его словам, большое влияние на способность иммунитета противостоять вирусам оказывает здоровое питание, поэтому так важно соблюдать правильный рацион.

В Томске узбекистанцы приготовят для врачей три тысячи порций плова

Представители узбекской диаспоры в Томске приготовили для врачей плов, чтобы поблагодарить их за оказанную помощь в период пандемии коронавируса.

tv2.today Узбеки из томской диаспоры готовят плов и угощают им медиков

Выбранные для национального блюда ингредиенты были привезены в Сибирь из Узбекистана, в частности, традиционные специи и особый сорт риса, который не разваривается до состояния каши.

Подробности — в материале.

"Уральские авиалинии" выполнят в ноябре два авиарейса из Ташкента в Москву

Рейсы запланированы на 16 и 23 ноября.

По информации российского авиаперевозчика, стоимость билета ориентировочно составит $395. Приобрести их можно будет в авиакассе HRG Radius Travel.

Подробности читайте здесь.

В ВОЗ заявили о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки в мире.

По его словам, пандемия COVID-19 вышла за рамки ЧС и негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями.

Гебрейесус отметил, что в этой ситуации следует сделать ставку на вакцину от коронавируса, рассматривая ее как "глобальное благо, а не частный сырьевой товар".

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 50,5 миллиона, скончались 1,26 миллиона человек, выздоровели — 33,1 миллиона.