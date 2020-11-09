В Томске узбекистанцы приготовят для врачей три тысячи порций плова — видео

Выбранные для национального блюда ингредиенты были привезены в Сибирь из Узбекистана, в частности, традиционные специи и особый сорт риса, который не разваривается до состояния каши.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Представители узбекской диаспоры в Томске приготовили для врачей плов, чтобы поблагодарить их за оказанную помощь в период пандемии коронавируса. Об этом сообщают в новостном издании tvtomsk.ru.

tv2.today Узбеки из томской диаспоры готовят плов и угощают им медиков

Отмечается, что выбранные для национального блюда ингредиенты были привезены в Сибирь из Узбекистана, в частности, традиционные специи и особый сорт риса, который не разваривается до состояния каши. Они не продаются в томских супермаркетах, в отличие от овощей и говядины. Кроме того, медиков также угостили свежим салатом и лепешками.

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Плов для медперсонала готовил узбекистанец Мухтар. Его соотечественники утверждают, что он очень вкусно готовит данное национальное блюдо, хотя и не является профессиональным поваром.

"Мы хотим выразить благодарность медработникам Томска и Томской области. Они, не жалея жизни, здоровья, все свое время защищают жизнь томичей", – сказал председатель общественной организации узбекской культуры в Томске Саматулла Рузиев.

Известно, что готовить обеды для врачей представители узбекской диаспоры будут до среды. Всего планируется раздать около трех тысяч порций.

"Приятно ощущать поддержку неравнодушных и благодарных людей, которые оказывают помощь нашим медработникам, работающим в это непростое, сложное время, в этих тяжелых условиях", – поделилась главная медсестра Больницы скорой медицинской помощи Светлана Мишкина.

Напомним: в начале ноября Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал новые данные по самому дешевому и дорогому плову в республике. По результатам выборочных наблюдений за октябрь 2020 года, самым дорогим пловом оказался ташкентский — 18 800 за одну порцию, а самым дешевым — в Каракалпакстане - 13 883 сума за блюдо, рассчитанное на одну персону.