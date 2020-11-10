Почему в Узбекистане происходят перебои с электроэнергией — ответ Минэнерго

В Министерстве энергетики поясняют, что случаи отключения происходит из-за устаревших энергоустановок. Их модернизация и замена производится в республике поэтапно.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что по данным мониторинга в 2020 году количество и продолжительность перебоев с подачей электроэнергии уменьшилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

В органе госуправления отмечают, что одним из главных факторов, влияющих на стабильность подачи электроэнергии, является модернизация действующих электростанций и энергосетей.

По данным министерства, мощность действующих в Узбекистане электростанций позволяет полностью обеспечить население страны электроэнергией, в том числе и в осенне-зимний период.

В Минэнерго поясняют, что случаи отключения электроэнергии в холодное и жаркое время года происходит из-за устаревших энергоустановок. Их модернизация и замена производится в республике поэтапно.

"В настоящее время до 50% использующихся энергоустановок действуют в течение 30-40 лет. С учетом их физической и моральной изношенности, в отдельных энергоблоках электростанций могут случаться перебои, что приводит к отключению данных блоков. На их ремонт, как правило, уходит 3-5 часов. Данные явления являются причинами краткосрочных перебоев с подачей электроэнергии», – ответили в министерстве.

Для предотвращения более серьезной системной аварии такие отключения могут происходить автоматически, добавили в госорганизации. Гарантией того, что подача электроэнергии возобновится в течение ближайших часов является интеграция электроэнергетических систем Узбекистана и стран Центральной Азии.

В Министерстве энергетики также прокомментировали, что в республике налажена система постоянного наблюдения за количеством и продолжительностью перебоев в подаче электроэнергии. Внедренное устройство мониторинга позволяет своевременно находить и устранять проблемные участки в энергоснабжении.

Напомним: в октябре Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными лицами соответствующих ведомств вопросы трансформации электроэнергетических предприятий. В ходе мероприятия глава государства подчеркнул, что необходимо разработать документ, определяющий этапы и правила перехода к конкурентному рынку электроэнергии. Также он поручил внедрить передовые технологии в энергетическую отрасль республики для ее дальнейшей "цифровой трансформации".