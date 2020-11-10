Муфтий Крганов призвал не употреблять словосочетание "исламский экстремизм"

По словам председателя Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова, подобных вещей нельзя допускать, иначе "в противном случае мы тем самым льем воду на мельницу тех же экстремистов".

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Употребление в информационном поле словосочетания "исламский экстремизм" считают в мусульманском сообществе России некорректным, заявил председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов.

"К сожалению, мы наблюдаем, что в последнее время — из-за той ситуации, которая происходила и в Европе, — в том числе и в средствах массовой информации нашей страны все чаще начали мелькать словосочетания "исламский экстремизм". Это очень такая негативная тенденция", — сказал Крганов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

Подобных вещей нельзя допускать, иначе "в противном случае мы тем самым льем воду на мельницу тех же экстремистов", уверен муфтий.

Он также сообщил, что мусульманские организации уже провели "серьезную работу" в отношении того, чтобы в информационном пространстве "называть вещи своими именами — бандитами или преступниками".

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