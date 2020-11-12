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Мешки с сахарным песком

В Узбекистане снова заработал сахарный завод "Хоразм шакар"

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15386942/V-Uzbekistane-snova-zarabotal-sakharnyy-zavod-Khorazm-shakar-.html

После появления сообщений о массовых увольнениях на предприятии власти республики приняли оперативные меры по устранению возникшей проблемы.

ТАШКЕНТ, 12 ноя— Sputnik. Сахарный завод "Хоразм шакар", ранее приостановивший производство из-за отсутствия сырья, возобновил свою работу с 8 ноября, передает новостное агентство "УзА".

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После появления сообщений о массовых увольнениях на предприятиях "Ангрен шакар" и "Хоразм шакар" власти республики приняли оперативные меры по устранению возникшей проблемы. 

Мешок с сахарным песком
Sputnik / Дильшода Рахматова
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Отмечается, что на заводе "Хоразм шакар" вновь приступили к изготовлению сахара из сырья, закупленного в Бразилии.

Напомним: в июле "Ангрен шакар" и "Хоразм шакар" приостановили рабочий процесс. В октябре поступила информация о том, что на заводах начались массовые увольнения. До конца года планировалось сократить почти всех сотрудников предприятий. Однако позже в Министерстве труда уточнили, что работники ушли по собственному желанию, а не по инициативе руководящего состава.

Теги:
Министерство труда Узбекистана, Узбекистан, производство, завод, сахар



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