В Узбекистане снова заработал сахарный завод "Хоразм шакар"

После появления сообщений о массовых увольнениях на предприятии власти республики приняли оперативные меры по устранению возникшей проблемы.

ТАШКЕНТ, 12 ноя— Sputnik. Сахарный завод "Хоразм шакар", ранее приостановивший производство из-за отсутствия сырья, возобновил свою работу с 8 ноября, передает новостное агентство "УзА".

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После появления сообщений о массовых увольнениях на предприятиях "Ангрен шакар" и "Хоразм шакар" власти республики приняли оперативные меры по устранению возникшей проблемы.

Отмечается, что на заводе "Хоразм шакар" вновь приступили к изготовлению сахара из сырья, закупленного в Бразилии.

Напомним: в июле "Ангрен шакар" и "Хоразм шакар" приостановили рабочий процесс. В октябре поступила информация о том, что на заводах начались массовые увольнения. До конца года планировалось сократить почти всех сотрудников предприятий. Однако позже в Министерстве труда уточнили, что работники ушли по собственному желанию, а не по инициативе руководящего состава.