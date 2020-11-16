Найден растительный продукт, который убивает 97% коронавируса за 5 минут

Выяснилось, что черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность SARS-СoV-2, а гранатовый сок и зелёный чай — до 80%.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Специалисты Института молекулярной вирусологии медцентра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен подавлять коронавирусную инфекцию до 97%.

Соответствующий доклад опубликован на сайте электронной научной библиотеки bioRxiv.

Исследование показало, что, к примеру, сок черноплодной рябины способен на 96,98% подавить активность SARS-СoV-2 в организме. На это потребуется всего пять минут.

Сильнейшим противовирусным и противовоспалительным эффектом также обладают гранатовый сок и зеленый чай — они способны уничтожить до 80% коронавируса.

Эти соки и чай создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, в которых вирус не может существовать.

Ученые отметили, что респираторные вирусы, в первую очередь, поражают глотку человека.

Именно поэтому исследователи рекомендуют пациентам полоскать данными растворами ротоглотку и промывать носоглотку.

Ранее специалисты выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через еду. Ответ: нет.

Вероятность заражения COVID-19 через пищу близка к нулю, считают в Роспотребнадзоре. Это касается в том числе еды из ресторана.

Риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной, считают медики.