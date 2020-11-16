01:46 17 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск

Найден растительный продукт, который убивает 97% коронавируса за 5 минут

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
Получить короткую ссылку
54120
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15415557/Nayden-rastitelnyy-produkt-kotoryy-ubivaet-97-koronavirusa-za-5-minut.html

Выяснилось, что черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность SARS-СoV-2, а гранатовый сок и зелёный чай — до 80%.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Специалисты Института молекулярной вирусологии медцентра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен подавлять коронавирусную инфекцию до 97%.

© Depositphotos / Bit245
Какие продукты защищают от коронавируса — рассказала диетолог

Соответствующий доклад опубликован на сайте электронной научной библиотеки bioRxiv.

Исследование показало, что, к примеру, сок черноплодной рябины способен на 96,98% подавить активность SARS-СoV-2 в организме. На это потребуется всего пять минут. 

Сильнейшим противовирусным и противовоспалительным эффектом также обладают гранатовый сок и зеленый чай — они способны уничтожить до 80% коронавируса. 

Эти соки и чай создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, в которых вирус не может существовать. 

Ученые отметили, что респираторные вирусы, в первую очередь, поражают глотку человека.

Именно поэтому исследователи рекомендуют пациентам полоскать данными растворами ротоглотку и промывать носоглотку.

Гамбургер.
© Flickr / chichacha
Чем следует питаться во время пандемии, а от чего нужно отказаться — советы врача

Ранее специалисты выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через еду. Ответ: нет.

Вероятность заражения COVID-19 через пищу близка к нулю, считают в Роспотребнадзоре. Это касается в том числе еды из ресторана.

Риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной, считают медики. 

Теги:
продукты, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девушки, веселье и история: что происходит в этнодеревне "Слобожанщина" - фото
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
Жители Ирландии нашли капсулу времени из России — она открыла пугающую правду
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться