Ташкентцы оценили качество предоставления услуг столичными банками

Исследование проводилось среди клиентов коммерческих банков в форме блиц-интервью, в котором приняло участие свыше тысячи респондентов — 450 физических лиц и 642 субъекта предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана провел опрос среди потребителей о качестве предоставления банковских услуг в столице. Он был основан на четырёх критериях: надежность, компетенция, отзывчивость и поддержка клиентов.

Исследование проводилось среди клиентов коммерческих банков в форме блиц-интервью, в котором приняло участие свыше тысячи респондентов — 450 физических лиц и 642 субъекта предпринимательства.

По мнению опрошенных, качество обслуживания в Ипак Йули банке, Азия Альянс банке, Инвест Финанс банке, Ориент Финанс банке и Капиталбанке оценивается как "хорошее"; в Узпромстройбанке, Узнацбанке, Трастбанке, Хамкорбанке, Алокабанке, Ипотека-банке, Турон банке и Асака банке - "удовлетворительное".

"Респонденты считают, что качество обслуживания в таких банках, как Пойтахт банк, Микрокредитбанк, Кишлок курилиш банк, Агробанк, Халк банк и Давр-банк "не удовлетворяет" их потребностей", - говорится в сообщении ЦБ.

В ЦБ отметили, что результаты данного анализа сформированы исключительно из взглядов и мнений потребителей банковских услуг, выраженных в ходе опроса, и не являются их позицией.

В дальнейшем Центральный банк намерен расширять инструменты оценки качества предоставления банковских услуг в коммерческих банках. Регулятор планирует внедрить механизм "тайного клиента", а также иные передовые международные стандарты.

Напомним: в call-центре российского Сбербанка стали доступны несколько новых языков, среди которых значится и узбекский. Ранее для клиентов, не владеющих русским, был доступен только английский язык. Также заказывая новую банковскую карту, каждый желающий может выбрать для нанесения на нее любимое изображение с видами Узбекистана.