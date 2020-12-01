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Единая карта оплаты

Кто не успел, тот опоздал: в Ташкенте цена карты ATTO выросла в три раза

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Компания Avtomatlashtirilgan transport to'lov tizimi operatori установила новые цены на транспортную карту.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Компания Avtomatlashtirilgan transport to'lov tizimi operatori с 1 декабря установила новые цены на транспортную карту ATTO, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".

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В организации отмечают, что акция на приобретение транспортной карты АТТО за пять тысяч сумов завершилась.

Таким образом, месячные проездные карточки начнут реализовывать по 15 000 сумов:

  • стоимость карты – 10 000 сумов;
  • баланс карты – 5 000 сумов.

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Напомним: с 1 ноября столичный метрополитен отказался от жетонов и перешел на бесконтактную оплату. Теперь пополнить счет транспортных карт можно в кассах метро, ​​в пунктах продажи ежемесячных проездных билетов, через электронные платежные системы, а также посредством мобильного приложения ATTO.

Теги:
Тошшахартрансхизмат, тарифы, плата за проезд, Цена, Стоимость, транспортная карта



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