Кто не успел, тот опоздал: в Ташкенте цена карты ATTO выросла в три раза

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Компания Avtomatlashtirilgan transport to'lov tizimi operatori с 1 декабря установила новые цены на транспортную карту ATTO, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".

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В организации отмечают, что акция на приобретение транспортной карты АТТО за пять тысяч сумов завершилась.

Таким образом, месячные проездные карточки начнут реализовывать по 15 000 сумов:

стоимость карты – 10 000 сумов;

баланс карты – 5 000 сумов.

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Напомним: с 1 ноября столичный метрополитен отказался от жетонов и перешел на бесконтактную оплату. Теперь пополнить счет транспортных карт можно в кассах метро, ​​в пунктах продажи ежемесячных проездных билетов, через электронные платежные системы, а также посредством мобильного приложения ATTO.