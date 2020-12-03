Депутаты предложил снизить штрафы за нарушение правил остановки и парковки

По мнению парламентариев, причиной проблемы с парковочными местами является стремительный рост количества автомобилей в стране.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Комитет по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса предлагает смягчить наказание за неправильную парковку, сообщил депутат Дониёр Ганиев.

Согласно Кодексу об административной ответственности, нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки влечет наложение штрафа в сумме трех (669 тыс. сумов) базовых расчетных величин (БРВ), повторное нарушение в течение года - 5 БРВ (1 млн 113 тыс. сумов), третье правонарушение - 10 БРВ (2 млн 225 тыс. сумов).

В Узбекистане увеличивается количество автомобилей, вследствие этого появляются проблемы с парковочными местами. По словам Ганиева, факт отсутствия платных парковок и паркоматов на центральных улицах вызывает недовольство водителей.

"У нас размер штрафа за нарушение правил остановки и парковки очень высокий. Если сравнить этот штраф со средним доходом населения, то разница увеличится", - отметил депутат.

Таким образом, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса предложили уменьшить размер штрафа за нарушение правил остановки или стоянки до 1 БРВ (223 тысячи сумов).

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В настоящее время разрабатывается законопроект о внесении изменений в статью 128−6 КоАО ("Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки").