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Парковка для инвалидов

Депутаты предложил снизить штрафы за нарушение правил остановки и парковки

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201203/15525600/Deputaty-predlozhil-snizit-shtrafy-za-narushenie-pravil-ostanovki-i-parkovki.html

По мнению парламентариев, причиной проблемы с парковочными местами является стремительный рост количества автомобилей в стране.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Комитет по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса предлагает смягчить наказание за неправильную парковку, сообщил депутат Дониёр Ганиев.

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Согласно Кодексу об административной ответственности, нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки влечет наложение штрафа в сумме трех (669 тыс. сумов) базовых расчетных величин (БРВ), повторное нарушение в течение года - 5 БРВ (1 млн 113 тыс. сумов), третье правонарушение - 10 БРВ (2 млн 225 тыс. сумов). 

В Узбекистане увеличивается количество автомобилей, вследствие этого появляются проблемы с парковочными местами. По словам Ганиева, факт отсутствия платных парковок и паркоматов на центральных улицах вызывает недовольство водителей.

"У нас размер штрафа за нарушение правил остановки и парковки очень высокий. Если сравнить этот штраф со средним доходом населения, то разница увеличится", - отметил депутат.

Таким образом, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса предложили уменьшить размер штрафа за нарушение правил остановки или стоянки до 1 БРВ (223 тысячи сумов).

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В настоящее время разрабатывается законопроект о внесении изменений в статью 128−6 КоАО ("Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки").

Теги:
депутат, Узбекистан, правонарушение, автомобили, парковка



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