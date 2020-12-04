Коронавирус в Узбекистане: главное на 4 декабря

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 73 592 (+161).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 3 - в Андижанской области; 5 - в Джизакской области; 5 - в Кашкадарьинской области; 7 - в Кашкадарьинской области; 34 - в Ташкентской области; 107 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 611.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 70 861 (+149), показатель выздоровления - 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 120 пациентов.

В Ташкент доставлены образцы российской вакцины от коронавируса "Cпутник V"

Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

В министерстве уточнили, что в настоящее время клинические испытания вакцины уже проходят в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ, Индии. Также ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и ряда других стран. Кроме того, партия вакцины была ранее направлена для лабораторных исследований в Венгрию. Количество добровольцев, участвующих в клинических исследованиях "Спутника V" за рубежом, превысит 5 тысяч человек.

Кому разрешено пересекать узбекско-таджикскую границу

В связи с распространением пандемии коронавируса граница между Узбекистаном и Таджикистаном была закрыта весной текущего года. Однако сейчас некоторым категориям граждан разрешили посещать соседние государства.

Кто может пересекать узбекско-таджикскую границу:

- студенты. При пересечении границы с Таджикистаном, им необходимо предъявлять паспорт, студенческий билет и справку об отсутствии коронавируса, сделанную не позднее чем за 72 часа;

- граждане, имеющие на сопредельной территории семью (жену, мужа или детей). Им также необходимо предъявить паспорт, свидетельства о браке, рождении детей и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19;

- лица, обладающие соответствующим письменным разрешением республиканских штабов Таджикистана или Узбекистана по противостоянию коронавирусной инфекции.

Власти Узбекистана обещают не тянуть с испытаниями вакцины "Спутник V"

Ранее в министерстве промышленности и торговли РФ информировали, что глава органа госуправления Денис Мантуров лично доставил в столицу Узбекистана образцы вакцины "Cпутник V". Они были переданы СЭС республики для последующего проведения испытаний. Они необходимы для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

Сколько будет стоить российская вакцина "Спутник V" для всего мира

Российская разработка, представленная еще летом 2020 года, доказала свою эффективность в борьбе с коронавирусом на 95%. При этом "Спутник V" остается и, вероятно, останется самой доступной вакциной на мировом рынке. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, стоимость одной дозы не превысит $10 (по текущему курсу это около 750 рублей). Создаваемые европейские и китайские аналоги существенно дороже. Причем цена для всех государств будет одинаковой.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 65,4 миллиона, скончались 1,51 миллиона человек, выздоровели — 42,1 миллиона.