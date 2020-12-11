Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 декабря

Узбекистан внедряет глобальные протоколы безопасных поездок #Safetravel, известный режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса. Самое главное за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 74 664 (+166).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 2 - в Джизакской области; 3 - в Кашкадарьинской области; 6 - в Бухарской области; 27 - в Ташкентской области; 128 - в Ташкенте.

За минувшие сутки 10 декабря в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 181 пациент.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 71 921 (+181), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 132 пациента.

Узбекистан внедряет глобальные протоколы безопасных поездок #Safetravel

Протоколы безопасных путешествий WTTC вместе с отечественной системой Uzbekistan: Safe travel Guaranteed нацелены на обеспечение безопасности туристов и субъектов предпринимательства в этой сфере.

Процесс внедрения #Safetravel в основном подразумевает обеспечение новых методов здоровья и гигиены граждан в период пандемии коронавируса, а для поставщиков туристических услуг разработана специальная инструкция.

Минобороны РФ заявило о планах по дискредитации "Спутника V" за рубежом

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", и предупредил о скором появлении серии псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" по якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования.

Учёные выявили необычные симптомы коронавируса у детей

Специалисты проанализировали симптомы у детей с COVID-19 и вызванным им воспалением и пришли к выводу, что у 83% участников исследования происходили "кожно-слизистые изменения", в частности, у них опухали и краснели глаза, краснели щеки и ладони. Кроме того, у некоторых наблюдался так называемый "клубничный язык" — он опухал, становился ярко-красным и бугристым.

Известный режиссер Ким Ки Дук умер от осложнений коронавируса

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Лук приехал в Латвию 20 ноября. Сегодня поступила информация о том, что режиссер умер от осложнений COVID-19.

По неофициальной информации, в планах режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. В связи с правилами по защите личных данных поиск был затруднен.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 69,7 миллионов, скончались 1,58 миллиона человек, выздоровели — 44,9 миллиона.