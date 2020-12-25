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Южная Корея оказала очередную гумпомощь узбекистанцам

ИА "Дунё"
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201225/15679644/Yuzhnaya-Koreya-okazala-ocherednuyu-gumpomosch-uzbekistantsam.html

В гуманитарный груз вошли 28 тысяч медицинских масок. Они будут переданы гражданам через хокимияты Сырдарьинской и Бухарской областей.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Администрация южнокорейского города Инчхон направила гуманитарную помощь жителям Сырдарьинской и Бухарской областей, передает ИА "Дунё".

Благотворительная акция нацелена на содействие в борьбе с пандемией коронавируса и преодоление последствий чрезвычайных происшествий из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище и сильного урагана в Бухаре.

Отмечается, что в гуманитарный груз вошли 28 тысяч медицинских масок. Они будут переданы гражданам через хокимияты Сырдарьинской и Бухарской областей.

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Напомним: в июне корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании. Проект предусматривал оснащение медучреждений спецоборудованием и совершенствование навыков медицинского персонала. Также была запланирована разработка мобильных приложений, предоставляющих информацию о COVID-19, и поддержка социально уязвимых слоев населения средствами индивидуальной защиты.

Теги:
Узбекистан, груз, гуманитарная помощь, Южная Корея



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