За распространение ложной информации теперь можно лишиться свободы на 3 года

В соответствии с принятыми поправками, из Уголовного кодекса также исключены наказания за клевету и оскорбления в виде ограничения или лишения свободы сроком до одного года.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Уголовный кодекс теперь предусматривает ответственность за распространение ложной информации, вплоть до ограничения свободы на три года. Текст документа опубликован в парламентской газете "Народное слово".

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Закон о поправках был принят законодательной палатой и одобрен Сенатом в середине декабря, а вступил в силу сегодня - с момента его публикации в СМИ.

"Дополнить Уголовный кодекс Республики Узбекистан статьей следующего содержания "Распространение ложной информации", - говорится в тексте документа. Санкции данной статьи за распространение ложной информации в печатном тексте, СМИ, а также интернете после применения административного взыскания предусматривают наказание в виде штрафа от 150 до 400 базовых расчетных величин (БВР, от 3,75 тысячи до 10 тысяч долларов) или обязательных общественных работ до 240 часов, либо исправительных работ до двух лет, ограничения свободы от двух до трех лет.

В соответствии с принятыми поправками, из Уголовного кодекса также исключены наказания за клевету и оскорбления в виде ограничения или лишения свободы сроком до одного года. Теперь данное правонарушение влечет только административный штраф от 200 до 500 БРВ (от 5 тысяч до 12,5 тысячи долларов) или обязательные общественные работы от 300 до 360 часов.

Ранее американская правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) в своем релизе приветствовала отмену тюремного заключения за клевету в Узбекистане, но выразила озабоченность введением наказания за распространение ложной информации. "Новые поправки перечёркивают положительные реформы и идут вразрез с демократической практикой, гарантирующей свободу прессы и свободу слова", - считают правозащитники.

В конце марта Мирзиеев подписал поправки в законодательство страны, предусматривающие введение уголовного наказания за распространение фейков про коронавирус COVID-19, вплоть до лишения свободы на три года.