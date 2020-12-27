Проезд по Сергелийской линии метро будет бесплатным до 1 января 2021 года

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В компании "Узбекистон темир йуллари" сообщили, что до 1 января проезд по Сергелийской линии метро станет осуществляться на безвозмездной основе.
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По данным пресс-службы, с 16.00 26 декабря 2020 года до 08.00 1 января 2021 года проезд на станциях "Бекат-1", "Бекат-2", "Бекат-3", "Бекат-4" и "Бекат-5" будет бесплатный.
"В случае, если пассажир едет с Чиланзарской линии (в том числе со станции "Алмазар"), проезд будет платным", - отметили в компании.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев вместе с представителями общественности проехал на поезде и ознакомился с условиями, созданными для пассажиров на новой линии Ташкентского метрополитена.
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Напомним: проектирование Сергелийской ветки метро было начато в 2017 году. Ее протяженность составила семь километров. Она способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки.