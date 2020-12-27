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Сергелийская линия Ташкентского метрополитена

Проезд по Сергелийской линии метро будет бесплатным до 1 января 2021 года

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В компании "Узбекистон темир йуллари" уточнили, что в случае, если пассажир едет с Чиланзарской линии (в том числе со станции "Алмазар"), поездка станет платной.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В компании "Узбекистон темир йуллари" сообщили, что до 1 января проезд по Сергелийской линии метро станет осуществляться на безвозмездной основе.

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По данным пресс-службы, с 16.00 26 декабря 2020 года до 08.00 1 января 2021 года проезд на станциях "Бекат-1", "Бекат-2", "Бекат-3", "Бекат-4" и "Бекат-5" будет бесплатный.

"В случае, если пассажир едет с Чиланзарской линии (в том числе со станции "Алмазар"), проезд будет платным", - отметили в компании.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев вместе с представителями общественности проехал на поезде и ознакомился с условиями, созданными для пассажиров на новой линии Ташкентского метрополитена.

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Напомним: проектирование Сергелийской ветки метро было начато в 2017 году. Ее протяженность составила семь километров. Она способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки.

 

Теги:
Узбекистон темир йуллари, плата за проезд, Сергелийский район, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, метро



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