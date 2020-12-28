Новогодняя блокада: как студенты из Узбекистана будут в РФ встречать 2021-й

В 2020 году на мир обрушилась пандемия коронавируса, из-за которой в большинстве стран ввели беспрецедентные ограничения и запреты, вплоть до закрытия границ. В какой обстановке иностранным студентам предстоит праздновать грядущий Новый год, выяснил Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В Санкт-Петербурге ограничительные меры из-за коронавируса оказались особенно жесткими: с 25 декабря городским ресторанам, барам и кафе запрещается работать после 19.00, а в новогодние праздники они на несколько дней вообще закроются. Единственным местом, где с комфортом можно провести торжество, остаются квартиры.

Множество студентов из Узбекистана после начала пандемии весной вернулись на родину, где они продолжают обучение дистанционно, поскольку границы России закрыли для иностранцев. Однако нашлись и те, кто остался в российских городах.

Студентка Регина из РГГМУ

Регина Орзиева из Навои учится в Российском государственном гидрометеорологическом университете (РГГМУ). Новый год девушка привыкла встречать с родными, и в этот раз праздник проведет с сестрой и мамой.

Из личного архива Регины Орзиевой Регина Орзиева

"Гулять в новогоднюю ночь я не планировала, так что ограничения никак не повлияют на мои планы. Я предпочту отправиться днем на Дворцовую площадь, а вечер спокойно провести дома", — поделилась студентка планами на Новый год.

После начала пандемии жизнь у Регины стала менее активной, чем до этого: выбраться на какое-нибудь мероприятие у нее получается не чаще двух-трех раз в месяц. В целом девушка не сильно почувствовала введенные из-за коронавируса ограничения, так как заканчивает бакалавриат и большую часть времени уделяет учебе.

Она уточнила, что в этом году, кроме мамы, ей не удастся увидеть в новогодние праздники кого-то из родственников, но планирует пообщаться с ними по видеосвязи.

Что касается проведения зачетов и экзаменов в период зимней сессии, то в вузе они пройдут в онлайн-формате.

К вынужденным ограничениям девушка относится с пониманием, ведь и среди ее знакомых есть переболевшие коронавирусом.

"Нужно внимательно относиться к своему здоровью, так как этот вирус просто так не исчезнет. Не исключаю, что число заболевших гораздо выше, чем в официальных источниках", — подытожила девушка.

Шахноза из ВШЭ

Студентка четвертого курса образовательной программы "Международный бизнес и менеджмент" Университета Высшей школы экономики Шахноза Тураева рассказала Sputnik Узбекистан, что с недавнего времени они перешли на дистанционное обучение и ей приходится привыкать к новому формату. Конечно, признается она, на очных занятиях материал усваивается куда лучше, но выбирать не приходится.

Фото из личного архива Шахнозы Тураевй Студентка ВШЭ Шахноза Тураева

"Сильно моя жизнь не поменялась с введением новых ограничений в Санкт-Петербурге, потому что они касаются больше ночного досуга, а я это время провожу дома. При этом даже сейчас удается видеться с друзьями, просто мы собираемся не в многолюдных местах", — пояснила Шахноза.

Студентка пояснила, что в Санкт-Петербурге она на Новый год осталась не одна. Сейчас в городе живут двое ее двоюродных братьев, причем один из них — со своей семьей. Скорее всего, девушка отметит праздник вместе с ними.

Она обычно не гуляет в новогоднюю ночь по Петербургу, предпочитая встречать бой курантов с бокалом шампанского в кругу близких за праздничным столом.

"Мне кажется, этим вирусом болеет каждый второй, возможно, и я в их числе. Думаю, ограничения не сильно повлияют на число инфицированных, лучше просто переболеть и отсидеться дома до выздоровления", — отметила Шахноза.

Навестить родителей в праздники не удастся, но с Интернетом любые расстояния преодолимы. Зато хорошая возможность пообщаться с братом и встретить с ним семейный праздник.

Ситора из СПбГУ

Ситора Джамутдинова учится на третьем курсе медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). По ее словам, из-за пандемии коронавируса практически весь прошлый семестр прошел в дистанционном формате, включая сессию. До октября студенты посещали два предмета на клинических базах вуза, то есть в больнице. Однако вскоре клинику перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом и занятия пришлось перенести на факультет.

Фото из личного архива Ситоры Джамутдиновой Студентка медицинского факультета СПбГУ Ситора Джамутдинова

"В этом году я, возможно, как и в прошлом, поеду в Москву — у меня там живет родной дядя с семьей. Но я не сильно расстроюсь, если встречу праздник в общежитии с соседями по комнате", — поделилась девушка.

Студентка уже три года подряд встречает Новый год в России. В этот раз она с подругой планирует прогуляться в новогоднюю ночь по городу и посетить праздничные ярмарки.

Ситора воспринимает коронавирус серьезно, поскольку сама уже успела им переболеть.

"Благо, что у меня была легкая форма, но пришлось тяжело, ведь я тут без семьи. Спасибо друзьям, кто помогал и привозил все лекарства. Они как будущие медики прекрасно понимают, что коронавирус – это не шутка", — добавила студентка.

Но праздники праздниками, а учебу никто не отменял. Насыщенная сессия ждет и медиков: Ситоре и ее однокурсникам предстоит сдать два очных экзамена и два дистанционных. При этом все зачеты будут принимать в режиме онлайн.