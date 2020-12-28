Новогодняя блокада: как студенты из Узбекистана будут в РФ встречать 2021-й

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В Санкт-Петербурге ограничительные меры из-за коронавируса оказались особенно жесткими: с 25 декабря городским ресторанам, барам и кафе запрещается работать после 19.00, а в новогодние праздники они на несколько дней вообще закроются. Единственным местом, где с комфортом можно провести торжество, остаются квартиры.
Множество студентов из Узбекистана после начала пандемии весной вернулись на родину, где они продолжают обучение дистанционно, поскольку границы России закрыли для иностранцев. Однако нашлись и те, кто остался в российских городах.
Студентка Регина из РГГМУ
Регина Орзиева из Навои учится в Российском государственном гидрометеорологическом университете (РГГМУ). Новый год девушка привыкла встречать с родными, и в этот раз праздник проведет с сестрой и мамой.
"Гулять в новогоднюю ночь я не планировала, так что ограничения никак не повлияют на мои планы. Я предпочту отправиться днем на Дворцовую площадь, а вечер спокойно провести дома", — поделилась студентка планами на Новый год.
Она уточнила, что в этом году, кроме мамы, ей не удастся увидеть в новогодние праздники кого-то из родственников, но планирует пообщаться с ними по видеосвязи.
К вынужденным ограничениям девушка относится с пониманием, ведь и среди ее знакомых есть переболевшие коронавирусом.
"Нужно внимательно относиться к своему здоровью, так как этот вирус просто так не исчезнет. Не исключаю, что число заболевших гораздо выше, чем в официальных источниках", — подытожила девушка.
Шахноза из ВШЭ
Студентка четвертого курса образовательной программы "Международный бизнес и менеджмент" Университета Высшей школы экономики Шахноза Тураева рассказала Sputnik Узбекистан, что с недавнего времени они перешли на дистанционное обучение и ей приходится привыкать к новому формату. Конечно, признается она, на очных занятиях материал усваивается куда лучше, но выбирать не приходится.
"Сильно моя жизнь не поменялась с введением новых ограничений в Санкт-Петербурге, потому что они касаются больше ночного досуга, а я это время провожу дома. При этом даже сейчас удается видеться с друзьями, просто мы собираемся не в многолюдных местах", — пояснила Шахноза.
Она обычно не гуляет в новогоднюю ночь по Петербургу, предпочитая встречать бой курантов с бокалом шампанского в кругу близких за праздничным столом.
Навестить родителей в праздники не удастся, но с Интернетом любые расстояния преодолимы. Зато хорошая возможность пообщаться с братом и встретить с ним семейный праздник.
Ситора из СПбГУ
Ситора Джамутдинова учится на третьем курсе медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). По ее словам, из-за пандемии коронавируса практически весь прошлый семестр прошел в дистанционном формате, включая сессию. До октября студенты посещали два предмета на клинических базах вуза, то есть в больнице. Однако вскоре клинику перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом и занятия пришлось перенести на факультет.
"В этом году я, возможно, как и в прошлом, поеду в Москву — у меня там живет родной дядя с семьей. Но я не сильно расстроюсь, если встречу праздник в общежитии с соседями по комнате", — поделилась девушка.
Ситора воспринимает коронавирус серьезно, поскольку сама уже успела им переболеть.
Но праздники праздниками, а учебу никто не отменял. Насыщенная сессия ждет и медиков: Ситоре и ее однокурсникам предстоит сдать два очных экзамена и два дистанционных. При этом все зачеты будут принимать в режиме онлайн.