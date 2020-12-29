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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев: выборы президента в 2021 году покажут рост политической культуры

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
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Центральной избирательной комиссии страны следует обратить особое внимание на организацию предстоящих выборов на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Выборы президента Узбекистана, намеченные в 2021 году, должны продемонстрировать рост политической и правовой культуры в стране, заявил президент Шавкат Мирзиёев во время своего послания парламенту республики. 

"В 2021 году состоится важное политическое событие в жизни нашей страны и народа – выборы президента. Уверен, что эта важная политическая кампания продемонстрирует неуклонный рост политической и правовой культуры", – подчеркнул Мирзиёев.

Глава Узбекистана сообщил, что Центральной избирательной комиссии страны следует обратить особое внимание на организацию предстоящих выборов на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов.

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Пресс-служба
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"Прежде всего необходимо формирование у членов избирательных комиссий системных знаний об избирательном законодательстве и международных стандартах. Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах", - добавил Мирзиёев.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В 2016 году на пост главы государства был избран Шавкат Мирзиёев, занимавший до этого должность премьер-министра республики.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
Узбекистан, население, выборы президента, Олий Мажлис, президент Узбекистана



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