Мирзиёев: выборы президента в 2021 году покажут рост политической культуры

Центральной избирательной комиссии страны следует обратить особое внимание на организацию предстоящих выборов на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Выборы президента Узбекистана, намеченные в 2021 году, должны продемонстрировать рост политической и правовой культуры в стране, заявил президент Шавкат Мирзиёев во время своего послания парламенту республики.

"В 2021 году состоится важное политическое событие в жизни нашей страны и народа – выборы президента. Уверен, что эта важная политическая кампания продемонстрирует неуклонный рост политической и правовой культуры", – подчеркнул Мирзиёев.

Глава Узбекистана сообщил, что Центральной избирательной комиссии страны следует обратить особое внимание на организацию предстоящих выборов на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов.

"Прежде всего необходимо формирование у членов избирательных комиссий системных знаний об избирательном законодательстве и международных стандартах. Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах", - добавил Мирзиёев.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В 2016 году на пост главы государства был избран Шавкат Мирзиёев, занимавший до этого должность премьер-министра республики.