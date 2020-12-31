Коронавирус в Узбекистане: главное на 31 декабря

Антикризисный фонд упразднят. Когда мир вернется к привычному укладу? Все самое важное за день - в нашем обзоре!

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 77 060 (+75).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 3 - в Джизакской области; 3 - в Андижанской области; 3 - в Сырдарьинской области; 4 - в Хорезмской области; 6 - в Ташкентской области; 13 - в Наманганской области; 43 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 614.

За минувшие сутки 30 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 154 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 74 943 (+154), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 1 503 пациента.

С 1 января упразднят антикризисный фонд по преодолению последствий COVID

"Упразднить с 1 января 2021 года антикризисный фонд при Министерстве финансов, обеспечить перечисление в республиканский бюджет Республики Узбекистан неосвоенной части средств, выделенных в счет средств фонда, а также остаток средств данного фонда на конец текущего года", — говорится в тексте документа.

Для справки: фонд с капиталом более 1 миллиарда долларов для преодоления последствий COVID-19 был создан в марте по поручению главы государства.

Когда мир вернется к "докоронавирусному" укладу жизни

Люди смогут вернуться к привычному "допандемийному" образу жизни, если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% граждан.

"Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией. — Sputnik) хотя бы под 50% (населения. — Sputnik), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим", — заявила специалист.

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Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 82,8 млн человек. Зафиксировано свыше 1,81 млн летальных исходов, вылечились 46,8 млн жителей.