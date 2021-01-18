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Производство вакцины Спутник V в Карагандинском фармацевтическом комплексе

Узбекистан рассматривает возможность локализовать производство "Спутник V"

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210118/15812246/Uzbekistan-rassmatrivaet-vozmozhnost-lokalizovat-proizvodstvo-Sputnik-V.html

Замглавы Минздрава рассказал о переговорах между Узбекистаном и РФ о локализации производства российской вакцины "Спутник V" в республике.

Заместитель министра здравоохранения - глава Службы санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения Баходир Юсупалиев рассказал о ходе лабораторных исследований импортируемых в Узбекистан вакцин, их пригодности, безопасности и качества, сообщили в пресс-службе Минздрава.

По словам замминистра, в настоящее время ведется интенсивная работа по сертификации вакцины Sputnik V, а также проводятся переговоры на тему локализации производства российской вакцины "Спутник V" в Узбекистане.

В начале декабря 2020 года РФ предоставила Узбекистану пробную партию из ста доз вакцины "Спутник V" для изучения препарата и проведения третьей фазы клинических испытаний.

После испытаний Узбекистан определится с производством вакцины "Спутник V" >>

Спустя неделю посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил журналистам, что Россия поставит один миллион доз вакцины "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов из Узбекистана, также в 2021 году ожидается контракт на поставку в республику второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".

Теги:
производство, Узбекистан, Россия, вакцинация, Вакцина



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