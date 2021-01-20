"Рабочая лошадка": немецкий журнал оценил новое поколение Lada Niva

Ранее на ВАЗе сообщили, что полностью новое поколение Lada Niva, которое создадут на платформе альянса Renault-Nissan, появится в 2024 году.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Немецкий журнал Stern опубликовал статью, посвященную новому поколению российского внедорожника Lada Niva.

Автор материал Гернот Крампер отметил, что Lada Niva, конечно, довольно устаревшая модель, хотя при этом легендарная.

По его мнению, несмотря ни на что, этот внедорожник до сих пор считается одним из самых значимых в мире. Благодаря сочетанию двух важнейших факторов — низкой цены и высокой прочности.

Журналист пояснил, что российская машина всегда выделяется среди своих конкурентов, "когда дело доходит до тяжелой работы в лесу и горах".

В статье также оцениваются внешние характеристики нового поколения авто.

"Дизайн демонстрирует, что характерные элементы Niva, такие как круглые фары и высоко установленные продолговатые указатели поворота, остаются. Открытые колесные арки и более громоздкие бамперы придают Niva привычный на сегодняшний день внедорожный вид", — говорится в материале.

Также автор не обходит стороной и "более коробчатую" форму концепта 4x4 Vision.

Издание отмечает, что доступность нового поколения автомобиля создает ему отличные преимущества на рынке.

"Он (автомобиль. — Sputnik) должен оставаться рабочей лошадкой для использования в "экстремальных условиях, имея большой дорожный просвет, короткоходную коробку передач и прочную конструкцию", — заключил Крампер.

Ранее исследователи выяснили, что автомобили Lada по-прежнему пользуются спросом — среди всех авто россияне покупают их чаще всего. В числе лидеров также оказались марки KIA и Hyundai.