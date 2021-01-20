"Только планы": когда в РУз стартует вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 в Узбекистане начнется только после тестирования и сертификации препаратов, власти страны пока направили заявки на вакцину Comirnaty, произведенную американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.

"Это только планы. Мы пока подали заявку (в COVAX. — Прим. ред.), они еще не ответили. Не все от нас зависит", — сказал представитель СЭС, комментируя сообщения о сроках массовой вакцинации препаратом Comirnaty. По его оценке, окончательный объем заказа и сроки поставок вакцины Pfizer/BioNTech еще не определены.

Ранее заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что власти РУз заказали 100 тысяч доз вакцины Comirnaty в рамках механизма COVAX. Кроме того, узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. Во вторник в местных СМИ появилась информация, что массовая вакцинация населения Узбекистана от коронавируса запланирована на конец февраля-начало марта.

Представитель СЭС отметил, что для использования вакцина Comirnaty должна пройти процесс сертификации в Узбекистане.

"Скорее всего, будет ускоренная сертификация, она занимает две недели", — считает собеседник агентства.

Юсупалиев также сообщал, что узбекская сторона разработала дорожную карту по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медицинского персонала для работы с вакциной "Спутник V", которая была отправлена в РФ для подписания.

Этому предшествовала доставка в Ташкент 100 доз "Спутник V" в начале декабря. Привезший вакцину министр промышленности и торговли России Денис Мантуров передал ее узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".