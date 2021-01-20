Встреча казахской делегации в кишлаке "Эшонобод" - как это было

Гости ознакомились с современным махаллинским центром, построенным на улице Файзобод. Что еще произошло на встрече - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Делегация Республики Казахстан во главе с акимом Туркестанской области У. Шукеевым побывала в кишлаке "Эшонобод" Чиназского района Ташкентской области, где ознакомилась с деятельностью по обеспечению межнационального единства и толерантности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Во встрече приняли участие представители разных министерств и ведомств, хоким Ташкентской области, ответственные лица Чиназского района и местные активисты.

"На праздничном мероприятии, организованном в центре кишлака, можно было воочию убедиться в том, что здешнее многонациональное население живет в дружбе и согласии. Гостям были продемонстрированы обычаи и национальные блюда узбеков, казахов, таджиков, русских и татар", - говорится в сообщении.

Кишлак "Эшонобод" расположен в 20 километрах от районного центра, в местности, граничащей с соседней страной. Здесь проживают 3200 представителей узбекской, казахской, таджикской, киргизской и других национальностей. В рамках программы "Обод кишлок" осуществлена масштабная ремонтно-строительная работа, а также приняты масштабные меры по благоустройству и озеленению территории.

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Гости ознакомились с современным махаллинским центром, построенным на улице Файзобод. В центре задействована новая эффективная система работы с гражданами по решению социальных проблем на основе принципов "Благоустроенная и безопасная махалля" и "Председатель махалли – реформатор". Делегация из Казахстана высоко оценила результаты реформ, осуществляемых в нашей стране в сфере поддержки махалли и семьи.

В новом здании Дворца культуры многонациональная молодежь имеет возможность заниматься музыкой, изобразительным, театральным искусством, чтением книг и совершенствовать навыки в области компьютерных технологий. Кроме того, создан "Парк читателей книг". В центре парка установлен памятник книге, призывающий к повышению читательской культуры среди населения. Посетители также могут полюбоваться миниатюрными макетами уникальных архитектурных сооружений мира и нашей страны.

Визит казахской делегации и организованные в связи с этим мероприятия поистине превратились в яркий праздник дружбы.