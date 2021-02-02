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"Все будет зависеть от ситуации": Отабеков о повторном введении карантина

Министерство здравоохранения республики Узбекистан
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15916139/Vse-budet-zaviset-ot-situatsii-Otabekov-o-povtornom-vvedenii-karantina.html

Вопреки распространившейся информации о негативном влиянии "британского" штамма вируса на детей, которые находятся в группе повышенного риска, эпидемиолог заявил, что в республике не планируется закрывать школы, детсады или вузы. 

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане не планируется усиливать карантинный режим после обнаружения первого случая заражения "британским" штаммом COVID-19. Об этом сообщил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков.

"В нынешней ситуации мы считаем, что нет абсолютно никаких оснований для возвращения к карантину. Если мы предадимся чрезмерному спокойствию, покинем Узбекистан и начнем путешествовать по зарубежным странам, привозить болезнь большим потоком, тогда это может стать основанием для введения ограничений", - отметил Нурмат Отабеков.

Вопреки распространившейся информации о негативном влиянии "британского" штамма вируса на детей, которые находятся в группе повышенного риска, эпидемиолог заявил, что в республике не планируется закрывать школы, детсады или вузы. 

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© Sputnik / Алекс Макнотон
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"Некоторые страны в настоящее время снова ввели карантин, некоторые ослабляют ограничения. В любом случае все будет зависеть от ситуации. Если граждане будут следовать рекомендациям специалистов и соблюдать карантинные меры, то не будет нужды вводить карантин", - сказал Отабеков.

Напомним: впервые "британский" штамм COVID-19 был выявлен в Узбекистане у десятилетней девочки из Ташкента. Она вернулась на родину вместе со своей семьей из Дубая 23 января текущего года. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Теги:
Узбекистан, самоизоляция, Карантин, пандемия, коронавирус



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