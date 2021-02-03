Какие земли предоставляются в аренду почти на полвека в Узбекистане — Минюст

На основе инвестиционного договора или государственно-частного партнерства земельные угодья выдаются арендаторам на срок от 3-х до 49-ти лет.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Узбекистане земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда могут предоставлять в аренду, сообщают в Минюсте.

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В министерстве отмечают, что на основе инвестиционного договора или государственно-частного партнерства земельные угодья выдаются арендаторам на срок от 3-х до 49-ти лет.

Кому и какие земли предоставляются в аренду:

вышедшие из сельскохозяйственного оборота орошаемые и богарные земли – гражданам Узбекистана и сельскохозяйственным предприятиям;

неиспользуемые земли лесного фонда – физическим и юридическим лицам;

пастбища, залежи, многолетние насаждения – гражданам Узбекистана, сельскохозяйственным предприятиям, а также инвесторам, являющимся резидентами страны.

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Напомним: в мае прошлого года в республике был внедрен порядок предоставления населению на льготных условиях земель, выведенных из оборота и угодий, имеющих запасы подземных вод. Эти меры были предусмотрены с целью введения их в оборот для производства сельскохозяйственной продукции.