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Типичное дехканское хозяйство в Узбекистане

Какие земли предоставляются в аренду почти на полвека в Узбекистане — Минюст

© CC BY-SA 4.0 / Zvi Lerman / Типичное дехканское хозяйство в Узбекистане (Хорезмская область)
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15928865/Kakie-zemli-predostavlyayutsya-v-arendu-pochti-na-polveka-v-Uzbekistane--Minyust.html

На основе инвестиционного договора или государственно-частного партнерства земельные угодья выдаются арендаторам на срок от 3-х до 49-ти лет.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Узбекистане земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда могут предоставлять в аренду, сообщают в Минюсте.

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В министерстве отмечают, что на основе инвестиционного договора или государственно-частного партнерства земельные угодья выдаются арендаторам на срок от 3-х до 49-ти лет.

Кому и какие земли предоставляются в аренду:

  • вышедшие из сельскохозяйственного оборота орошаемые и богарные земли – гражданам Узбекистана и сельскохозяйственным предприятиям;
  • неиспользуемые земли лесного фонда – физическим и юридическим лицам;
  • пастбища, залежи, многолетние насаждения – гражданам Узбекистана, сельскохозяйственным предприятиям, а также инвесторам, являющимся резидентами страны.

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Напомним: в мае прошлого года в республике был внедрен порядок предоставления населению на льготных условиях земель, выведенных из оборота и угодий, имеющих запасы подземных вод. Эти меры были предусмотрены с целью введения их в оборот для производства сельскохозяйственной продукции.

Теги:
аренда, Узбекистан, поля, Сельское хозяйство, земля



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