Россия надеется, что Узбекистан станет ее партнером по вакцинам — премьер

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия рассчитывает на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает РИА Новости.впервые примет участие глава правительства РУз.
Михаил Мишустин в ходе встречи с Абдуллой Ариповым отметил, что страны взаимодействуют по эпидемиологической обстановке. Она, по словам политика, "непростая".
"Реальный выход из этой ситуации будет связан с началом массового вакцинирования населения, применения эффективных и безопасных вакцин. Россия в этом смысле взаимодействует с Узбекистаном, по вакцинам также мы надеемся найти партнера, и об этом мы с вами говорили", — сказал Мишустин.
Напомним, в начале декабря 2020 года в Узбекистан для клинических исследований были доставлены сто доз российской вакцины "Спутник V". Республика рассматривает возможность локализации производства препарата на своей территории.
Медицинский журнал The Lancet на днях опубликовал результаты третьей фазы исследований препарата. Он продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности.
На сегодня "Спутник V" зарегистрировали уже в 16 странах, в числе которых Беларусь, Сербия, Аргентина, Венесуэла, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Армения. Также процесс регистрации препарата инициировали Европейское агентство по лекарственным средствам и Всемирная организация здравоохранения.