23:28 04 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак

Россия надеется, что Узбекистан станет ее партнером по вакцинам — премьер

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
46941
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/04/15936382.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210204/15936053/Rossiya-nadeetsya-chto-Uzbekistan-stanet-ee-partnerom-po-vaktsinam--premer.html

Главы правительств РФ и РУз провели встречу в Алматы, где в пятницу состоится заседание Евразийского межправсовета.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия рассчитывает на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает РИА Новости.

Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
© Sputnik
Какую вакцину от COVID-19 выберет Узбекистан
Беседа состоялась в Алматы. В пятницу там пройдет заседание Евразийского межправсовета, в котором впервые примет участие глава правительства РУз.

Михаил Мишустин в ходе встречи с Абдуллой Ариповым отметил, что страны взаимодействуют по эпидемиологической обстановке. Она, по словам политика, "непростая".

"Реальный выход из этой ситуации будет связан с началом массового вакцинирования населения, применения эффективных и безопасных вакцин. Россия в этом смысле взаимодействует с Узбекистаном, по вакцинам также мы надеемся найти партнера, и об этом мы с вами говорили", — сказал Мишустин.

Напомним, в начале декабря 2020 года в Узбекистан для клинических исследований были доставлены сто доз российской вакцины "Спутник V". Республика рассматривает возможность локализации производства препарата на своей территории.

Контейнер с вакциной Sputnik V от COVID-19, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи, в международном аэропорту Шереметьево в Москве
© Sputnik / Владимир Астапкович
Узбекистан может начать сертификацию вакцины "Спутник V" в ближайшее время
"Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавируса. Российский Минздрав зарегистрировал ее в августе 2020 года.

Медицинский журнал The Lancet на днях опубликовал результаты третьей фазы исследований препарата. Он продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности.

На сегодня "Спутник V" зарегистрировали уже в 16 странах, в числе которых Беларусь, Сербия, Аргентина, Венесуэла, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Армения. Также процесс регистрации препарата инициировали Европейское агентство по лекарственным средствам и Всемирная организация здравоохранения.

Теги:
пандемия, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Михаил Мишустин, Абдулла Арипов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Собаки вместо ПЦР-теста: как животных научили определять COVID по запаху - фото
Встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и главы правительства РФ Михаила Мишустина
Вакцинация, торговля и визит Мирзиёева в РФ: что обсудили Мишустин и Арипов
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться