Россия надеется, что Узбекистан станет ее партнером по вакцинам — премьер

Главы правительств РФ и РУз провели встречу в Алматы, где в пятницу состоится заседание Евразийского межправсовета.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия рассчитывает на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает РИА Новости.

Беседа состоялась в Алматы. В пятницу там пройдет заседание Евразийского межправсовета, в котором впервые примет участие глава правительства РУз

Михаил Мишустин в ходе встречи с Абдуллой Ариповым отметил, что страны взаимодействуют по эпидемиологической обстановке. Она, по словам политика, "непростая".

"Реальный выход из этой ситуации будет связан с началом массового вакцинирования населения, применения эффективных и безопасных вакцин. Россия в этом смысле взаимодействует с Узбекистаном, по вакцинам также мы надеемся найти партнера, и об этом мы с вами говорили", — сказал Мишустин.

Напомним, в начале декабря 2020 года в Узбекистан для клинических исследований были доставлены сто доз российской вакцины "Спутник V". Республика рассматривает возможность локализации производства препарата на своей территории.

"Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавируса. Российский Минздрав зарегистрировал ее в августе 2020 года.

Медицинский журнал The Lancet на днях опубликовал результаты третьей фазы исследований препарата. Он продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности.

На сегодня "Спутник V" зарегистрировали уже в 16 странах, в числе которых Беларусь, Сербия, Аргентина, Венесуэла, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Армения. Также процесс регистрации препарата инициировали Европейское агентство по лекарственным средствам и Всемирная организация здравоохранения.