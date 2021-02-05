В Ферганской области открылся Учебный центр цифровых технологий

В центре предусматривается привлекать молодежь к киберспорту, обучать правилам киберспорта, создавать команды и проводить игры, а также соревнования по различным игровым дисциплинам.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В городе Кувасай Ферганской области открылся Учебный центр цифровых технологий, сообщают в Министерстве по развитию информационных технологий и инноваций.

"Данный центр был организован в здании Ферганского филиала АК O‘zbektelekom и стал десятым по счету учебным центром, открытым в данном регионе", - говорится в информации.

В центре созданы все условия для молодежи: светлые и просторные аудитории, оснащенные современным компьютерным оборудованием и подключенные к высокоскоростному Интернету. Здесь порядка двух тысяч молодых людей будут обучаться информационно-коммуникационным технологиям, основам программирования, робототехники, современным цифровым технологиям. Также в центре намечается организовать курсы по повышению квалификации работников ИКТ-сферы.

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Также в центре предусматривается привлекать молодежь к киберспорту, обучать правилам киберспорта, создавать команды и проводить игры, а также соревнования по различным игровым дисциплинам.