14:57 05 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск

В Ферганской области открылся Учебный центр цифровых технологий

© AP Photo / Frank Augstein
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1d/15890237.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15940239/V-Ferganskoy-oblasti-otkrylsya-Uchebnyy-tsentr-tsifrovykh-tekhnologiy.html

В центре предусматривается привлекать молодежь к киберспорту, обучать правилам киберспорта, создавать команды и проводить игры, а также соревнования по различным игровым дисциплинам.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В городе Кувасай Ферганской области открылся Учебный центр цифровых технологий, сообщают в Министерстве по развитию информационных технологий и инноваций.

"Данный центр был организован в здании Ферганского филиала АК O‘zbektelekom и стал десятым по счету учебным центром, открытым в данном регионе", - говорится в информации.

В центре созданы все условия для молодежи: светлые и просторные аудитории, оснащенные современным компьютерным оборудованием и подключенные к высокоскоростному Интернету. Здесь порядка двух тысяч молодых людей будут обучаться информационно-коммуникационным технологиям, основам программирования, робототехники, современным цифровым технологиям. Также в центре намечается организовать курсы по повышению квалификации работников ИКТ-сферы.

В Карши открылась новая IT-школа >>

Также в центре предусматривается привлекать молодежь к киберспорту, обучать правилам киберспорта, создавать команды и проводить игры, а также соревнования по различным игровым дисциплинам.

Теги:
цифровые технологии, IT-технологии, технологии, Узбекистан, Узбекистан, Ферганская область, Фергана, Фергана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото
Полезный тюнинг: умельцы сделали снегоход из Запорожца
Как сделать из старого "Запорожца" снегоход — лайфхак из Казахстана
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться