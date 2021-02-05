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Шавкат Мирзиёев во время визита в Ферганскую область

В течение двух лет в Ферганскую область инвестируют 17 трлн сумов — Мирзиёев

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В регионе будут освоены 33 тысячи гектаров степных, пастбищных и холмистых земель. На эти цели направят 350 миллиардов сумов, треть из которых будет субсидирована.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. На сессии Ферганского областного кенгаша народных депутатов говорили о том, какие меры нужно предпринять, чтобы обеспечить занятость населения и улучшить условия жизни. В обсуждении принимал участие президент Узбекистана, сообщили в его пресс-службе.

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Во всех областях создадут управляющие офисы, в которых квалифицированные экономисты вместе с работниками банков изучат местные условия, будут формировать и помогать в реализации проектов. При этом безработных граждан, при их желании, обучат профессиям.

В 2021-2022 годах в Ферганской области будут реализованы 949 инвестиционных проектов на сумму 17 триллионов сумов. "Драйверами" обозначены химическая, текстильная, кожевенно-обувная отрасли, индустрия строительных материалов и электротехническая промышленность.

В частности, в акционерном обществе "Ферганаазот" будут осуществлены 3 проекта общей стоимостью 537 миллионов долларов, в текстильном секторе - 14 проектов на 154 миллиона долларов.

КУрага
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
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В регионе будут освоены 33 тысячи гектаров степных, пастбищных и холмистых земель. На эти цели направят 350 миллиардов сумов, треть из которых будет субсидирована.

На сессии рассказали о том, как планируют в этом году развивать социальную сферу и инфраструктуру. Построят 105 многоэтажных домов в 11 локациях области, будут отремонтированы 503 километра дорог. Причем в ремонт дорог инвестируют 312 миллиардов сумов из централизованных источников.

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Говорили о том, как эффективно использовать потенциал вновь созданного Ферганского медицинского института общественного здоровья, шла речь и о проведении адресных медицинских осмотров и консультаций, организации 16 семейных врачебных пунктов и семейных поликлиник.

Сессия Ферганского областного кенгаша народных депутатов
Пресс-служба президента Узбекистана
Сессия Ферганского областного кенгаша народных депутатов

Обсудили также вопросы занятости молодежи и женщин - президент поручил организовать молодежные зоны промышленности и бизнеса в 19 районах и городах Ферганской области, обучить более 8 тысяч безработных предпринимательству и профессиям в рамках проекта "Молодежь: 1+1". Женщинам будет оказана помощь в открытии собственного дела и внесении первоначального взноса на приобретение дома. Внимание уделят и предотвращению разводов.

Теги:
молодежь, женщины, социальная поддержка, Президент, Ферганская область



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