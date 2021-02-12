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Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент

Из Узбекистана в Казахстан летать будут чаще — Минтранс

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210212/15985369/Iz-Uzbekistana-v-Kazakhstan-letat-budut-chasche--Mintrans.html

АО "Узбекистон хаво йуллари" планирует выполнять регулярные рейсы по этому маршруту два раза в неделю по вторникам и пятницам. Со стороны Казахстана выполнять полеты по данному маршруту будет авиакомпания "Эйр Астана".

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Авиационные ведомства Узбекистана и Казахстана договорились увеличить количество перелетов по маршруту "Ташкент — Нур-Султан — Ташкент" с 15 февраля этого года до двух раз в неделю, сообщили в пресс-службе Минтранса. Такое решение было принято после того, как эпидемическая обстановка стабильно улучшилась в обеих республиках.

АО "Узбекистон хаво йуллари" планирует выполнять регулярные рейсы по этому маршруту два раза в неделю по вторникам и пятницам. Со стороны Казахстана выполнять полеты по данному маршруту будет авиакомпания "Эйр Астана".

Вчера Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом при Минздраве приняла решение отменить введенное ранее ограничение на полеты в Германию.

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Отмена запрета связана с улучшением эпидемиологической ситуации в Германии, пояснили в ведомстве. Решения по отмене ограничений с другими странами будут сниматься по мере улучшения в них данных по коронавирусу.

Теги:
авиаперелет, Министерство транспорта Республики Узбекистан, Узбекистан, Казахстан



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