Из Узбекистана в Казахстан летать будут чаще — Минтранс

АО "Узбекистон хаво йуллари" планирует выполнять регулярные рейсы по этому маршруту два раза в неделю по вторникам и пятницам. Со стороны Казахстана выполнять полеты по данному маршруту будет авиакомпания "Эйр Астана".

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Авиационные ведомства Узбекистана и Казахстана договорились увеличить количество перелетов по маршруту "Ташкент — Нур-Султан — Ташкент" с 15 февраля этого года до двух раз в неделю, сообщили в пресс-службе Минтранса. Такое решение было принято после того, как эпидемическая обстановка стабильно улучшилась в обеих республиках.

АО "Узбекистон хаво йуллари" планирует выполнять регулярные рейсы по этому маршруту два раза в неделю по вторникам и пятницам. Со стороны Казахстана выполнять полеты по данному маршруту будет авиакомпания "Эйр Астана".

Вчера Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом при Минздраве приняла решение отменить введенное ранее ограничение на полеты в Германию.

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Отмена запрета связана с улучшением эпидемиологической ситуации в Германии, пояснили в ведомстве. Решения по отмене ограничений с другими странами будут сниматься по мере улучшения в них данных по коронавирусу.