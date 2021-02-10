Египет возобновит регулярное авиасообщение с Узбекистаном

Также египетские эксперты предложили сотрудничество в подготовке квалифицированных специалистов в сфере туризма в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Зампредседателя Госкомтуризма Улугбек Азамов провел встречу с главой египетской авиакомпании Air Cairo Хусейном Шарифом, в ходе которой стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

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В ходе мероприятия также была достигнута договоренность об увеличении количества регулярных рейсов между Узбекистаном и Египтом и продвижения туристского потенциала двух стран.

В частности, речь шла о перелетах из Каира и Шарм-эль-Шейха в Ташкент и Самарканд, а также об открытии новых авиамаршрутов.

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Помимо этого, эксперты из Египта предложили сотрудничество в подготовке квалифицированных специалистов в сфере туризма в Узбекистане.

Напомним: в конце января состоялась встреча зампремьера – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в Узбекистане Амирой Фахмий. Во время диалога стороны договорились о создании Узбекско-Египетского делового совета.