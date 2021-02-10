14:58 10 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Зампредседателя Госкомтуризма Улугбек Азамов провел встречу с главой египетской авиакомпании Air Cairo Хусейном Шарифом

Египет возобновит регулярное авиасообщение с Узбекистаном

Госкомтуризма Узбекистана
В мире
Получить короткую ссылку
65 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0a/15973034.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210210/15973298/Egipet-vozobnovit-regulyarnoe-aviasoobschenie-s-Uzbekistanom.html

Также египетские эксперты предложили сотрудничество в подготовке квалифицированных специалистов в сфере туризма в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Зампредседателя Госкомтуризма Улугбек Азамов провел встречу с главой египетской авиакомпании Air Cairo Хусейном Шарифом, в ходе которой стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Узбекистан и Египет подписали 12 документов о сотрудничестве >>

В ходе мероприятия также была достигнута  договоренность об увеличении количества регулярных рейсов между Узбекистаном и Египтом и продвижения туристского потенциала двух стран.

В частности, речь шла о перелетах из Каира и Шарм-эль-Шейха в Ташкент и Самарканд, а также об открытии новых авиамаршрутов.

Узбекистан возобновил авиасообщение с Казахстаном >>

Помимо этого, эксперты из Египта предложили сотрудничество в подготовке квалифицированных специалистов в сфере туризма в Узбекистане.

Напомним: в конце января состоялась встреча зампремьера – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в Узбекистане Амирой Фахмий. Во время диалога стороны договорились о создании Узбекско-Египетского делового совета.

Теги:
Авиасообщение, авиакомпания, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистан, Египет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как изготавливают благовония на домашней фабрике в Индонезии - фото
Панно на станции Алишер Навои
Жемчужина ташкентского метро: самая поэтичная станция "Алишер Навои" — видео
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться