В Узбекистане началась сертификация вакцины "Спутник V"

Процесс сертификации российской вакцины может занять 15-20 дней, после чего ее можно будет применять.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней, об этом передает РИА Новости со ссылкой на замглавы службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Ботыра Курбанова.

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Накануне сообщалось, что массовую вакцинацию от коронавируса планируют начать в Узбекистане в марте. До конца 2021 года будут привиты 7 миллионов человек, или 20% населения. В первую очередь будут вакцинировать людей пожилого возраста и медицинский персонал, который контактирует с больными.

"Сегодняшним числом мы начинаем сертифицировать вакцину "Спутник V", - сказал Курбанов. Он уточнил, что нынешней ночью узбекская сторона получила от разработчиков российской вакцины необходимые материалы для запуска процесса сертификации.

По словам специалиста, процесс ускоренной сертификации может занять 15-20 дней, после этого можно будет ее применять.

В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".