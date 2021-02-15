Турецкая Enka привлекла еще 200 узбекистанцев на стройки в Петербурге

Это данные за первые два месяца 2021 года. Граждане республики были привлечены к работе в рамках организованного набора.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Около 200 граждан Узбекистана с начала этого года привлечены на строительство в Санкт-Петербурге, осуществляемое турецким девелопером Enka.

Об этом сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.

Сотрудники агентства и консульства республики в Санкт-Петербурге встретились с согражданами, работающими на стройплощадке "Энка Иншаат ве Санайи А.Ш." (подконтрольная турецкому девелоперу Enka).

"В январе-феврале 2021 года более 200 граждан Узбекистана в рамках организованного набора были привлечены на строительство, которое ведет Enka в Санкт-Петербурге", — отметили в агентстве.

По данным ведомства, в настоящее время на стройке работают более 500 узбекистанцев.

Всех их проинформировали о правилах трудовой миграции в России. Кроме того, с гражданами республики была проведена профилактическая беседа об опасности влияния ячеек религиозного экстремизма и терроризма.

Напомним, что в сентябре 2020-го узбекский глава государства поручил довести в 2020-2021 годах число работающих в России соотечественников до 100 тысяч.

При этом важно не только увеличить количество трудоустроенных соотечественников, но и улучшить уровень их профессиональной и языковой подготовки.

По официальным данным, за границей на заработках находятся около 1,6 миллиона узбекистанцев, из них 1,1 миллиона — в России.