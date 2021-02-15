23:06 15 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск

Турецкая Enka привлекла еще 200 узбекистанцев на стройки в Петербурге

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
Получить короткую ссылку
13201
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0f/16007426.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16007393/Turetskaya-Enka-privlekla-esche-200-uzbekistantsev-na-stroyki-v-Peterburge.html

Это данные за первые два месяца 2021 года. Граждане республики были привлечены к работе в рамках организованного набора.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Около 200 граждан Узбекистана с начала этого года привлечены на строительство в Санкт-Петербурге, осуществляемое турецким девелопером Enka.

Об этом сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.

Сотрудники агентства и консульства республики в Санкт-Петербурге встретились с согражданами, работающими на стройплощадке "Энка Иншаат ве Санайи А.Ш." (подконтрольная турецкому девелоперу Enka).

"В январе-феврале 2021 года более 200 граждан Узбекистана в рамках организованного набора были привлечены на строительство, которое ведет Enka в Санкт-Петербурге", — отметили в агентстве.

По данным ведомства, в настоящее время на стройке работают более 500 узбекистанцев.

Рабочий на стройплощадке
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане готовят набор сограждан для работы в транспортном секторе РФ

Всех их проинформировали о правилах трудовой миграции в России. Кроме того, с гражданами республики была проведена профилактическая беседа об опасности влияния ячеек религиозного экстремизма и терроризма.

Напомним, что в сентябре 2020-го узбекский глава государства поручил довести в 2020-2021 годах число работающих в России соотечественников до 100 тысяч.

При этом важно не только увеличить количество трудоустроенных соотечественников, но и улучшить уровень их профессиональной и языковой подготовки.

По официальным данным, за границей на заработках находятся около 1,6 миллиона узбекистанцев, из них 1,1 миллиона — в России.

Теги:
трудовые мигранты, работа, Санкт-Петербург, стройка, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться