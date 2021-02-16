В МИД Узбекистана напомнили о том, что въезд студентов в РФ по-прежнему закрыт

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Роспотребнадзоре заявили, что "в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции студенты-иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации".

В этой связи в МИД Узбекистана напомнили, что на сегодняшний день Россия все еще не сняла ограничения на въезд гражданам Узбекистана, в том числе тех, кто пребывает в Россию на учебу.

В числе исключений лишь категории лиц, определенные распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года №635-р (с изменениями от 03.02.2021г.)

В этой связи, Посольство предупреждает, что узбекистанцы, обучающиеся в образовательных учреждениях России, не подпадают под категорию граждан, имеющих право на въезд в эту страну в связи с ограничительными мерами.

Напомним, с 7 февраля в России возобновилось очное обучение в вузах. После появления этой информации студенты из Узбекистана, намеревающиеся вернуться в Россию, начали обращаться к сомнительным лицам, специализирующимся на изготовлении и подделке документов строгой отчетности, включая приглашения от имени различных российских вузов для оказания содействия в пересечении границы.

Тогда в МИД Узбекистана сообщили, что въезд в Россию для всех студентов из Узбекистана пока еще закрыт.