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Снимки, полученные с помощью портативного рентгена

В Узбекистан прибудут травматологи и ортопеды из России

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16074110/V-Uzbekistan-pribudut-travmatologi-i-ortopedy-iz-Rossii.html

Специалисты планируют провести ряд научно-практических семинаров, показательных операций и мастер-классов. Будут также осмотрены пациенты и проведены консультации с ними.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Группа врачей из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена Минздрава РФ посетит Ташкент с 28 февраля по 3 марта, сообщает ИА Dunyo.

Визит медиков инициирован Республиканским специализированным научно-практическим центром травматологии и ортопедии Узбекистана при поддержке посольства республики в РФ.

Специалисты планируют провести ряд научно-практических семинаров, показательных операций и мастер-классов. Будут также осмотрены пациенты и проведены консультации с ними.

Медицинский сотрудник переодевается в санитарном шлюзе
© Sputnik / Илья Питалев
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Напомним, в сентябре прошлого года в Узбекистане завершилась миссия группы медиков из России, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией. Специалисты работали в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице.

Они оказали медицинскую помощь свыше тысячи тяжелобольных пациентов. Делегация разделилась на несколько групп и успела охватить сразу все регионы страны.

Теги:
здравоохранение, Медицина, Узбекистан, Россия



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