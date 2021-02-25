В Узбекистан прибудут травматологи и ортопеды из России

Специалисты планируют провести ряд научно-практических семинаров, показательных операций и мастер-классов. Будут также осмотрены пациенты и проведены консультации с ними.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Группа врачей из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена Минздрава РФ посетит Ташкент с 28 февраля по 3 марта, сообщает ИА Dunyo.

Визит медиков инициирован Республиканским специализированным научно-практическим центром травматологии и ортопедии Узбекистана при поддержке посольства республики в РФ.

Специалисты планируют провести ряд научно-практических семинаров, показательных операций и мастер-классов. Будут также осмотрены пациенты и проведены консультации с ними.

Напомним, в сентябре прошлого года в Узбекистане завершилась миссия группы медиков из России, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией. Специалисты работали в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице.

Они оказали медицинскую помощь свыше тысячи тяжелобольных пациентов. Делегация разделилась на несколько групп и успела охватить сразу все регионы страны.