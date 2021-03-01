Российские специалисты помогут восстановить Сардобинское водохранилище

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли специалистов Московского государственного строительного университета (МСГУ) для проекта по восстановлению Сардобинского водохранилища, где в мае 2020 года произошли прорыв плотины и наводнение, сообщили в пресс-службе Министерства строительства республики.
"В настоящее время изучение текущего состояния Сардобинского водохранилища и его реконструкция проводится совместно со специалистами Московского государственного строительного университета", — говорится в публикации.
Проект первоначального восстановления резервуара водохранилища до 350 миллионов кубометров воды разработан российскими специалистами совместно с участием конструкторов узбекского ОАО "Гидролойиха" ("Гидропроект").
"По данному проекту госэкспертиза выдала положительное экспертное заключение", — добавили в Министерстве строительства страны.
Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещало 922 миллиона кубометров воды, а сейчас заполнено только на 230 миллионов кубометров. Водохранилище предназначено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей страны. В декабре 2020 года Верховный суд Узбекистана начал рассмотрение дела в отношении 17 человек, обвиняемых в хищениях, халатности и нарушениях при строительных работах на водохранилище.